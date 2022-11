Fiala: Česko bude do roku 2025 nezávislé na ruské Družbě, z Rakouska se rozšíří Transalpinský ropovod

Česká republika bude moci být nejpozději od roku 2025 úplně nezávislá na ruském ropovodu Družba. Nejvyšší orgán konsorcia Transalpinského ropovodu ve středu při zasedání v Rakousku schválil projekt jeho rozšíření. Na tiskové konferenci po středečním jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala. Praha 16:17 30. 11. 2022 (Aktualizováno: 17:14 30. 11. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká republika bude moci být nejpozději od roku 2025 úplně nezávislá na ruském ropovodu Družba (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Dnes se nám povedl další důležitý krok, který nám nejpozději od roku 2025 umožní úplnou nezávislost na ruském ropovodu Družba,“ poznamenal Fiala.

Úprava ropovodu umožní podle Fialy navýšení dodávek ropy na požadovaných sedm až osm milionů tun ročně. Náklady na technické úpravy, které toto umožní, jsou odhadovány na 1,2 až 1,6 miliardy korun. „Tyto úpravy budou realizovány zhruba do dvou let,“ řekl Fiala.

Ropovod TAL vede z italského Terstu do Německa a Rakouska. Česká republika je na něj napojená přes produktovod IKL, který začíná v bavorském Vohburgu an der Donau, kde se napojuje na Transalpinský ropovod. Ten je napájen ropou, kterou do přístavu v Terstu přivážejí tankery z celého světa.

Ke schválení projektu bylo nutné získat souhlas všech devíti spoluvlastníků konsorcia TAL. Pětiprocentní podíl má česká společnost Mero, dalšími spolumajiteli jsou například firmy OMV, Shell, Rosněfť, ENI nebo C-Blue.

Úpravy od ledna

Generální ředitel a předseda představenstva českého provozovatele ropovodů Mero Jaroslav Pantůček v tiskové zprávě uvedl, že bylo potřeba při jednáních ověřit technickou, logistickou a časovou proveditelnost projektu, přesvědčit ostatní spoluvlastníky konsorcia a vyvrátit obavy z negativních dopadů na jejich strategické zájmy.

Nyní lze připravit smlouvu mezi Mero a konsorciem TAL a od ledna příštího roku zahájit technické úpravy k navýšení přepravní kapacity ropovodu, poznamenal.

Loni se do České republiky dovezlo podle statistiky ministerstva průmyslu 6,8 milionu tun ropy, meziročně o 10,8 procenta více. IKL přepravil 51,2 procenta ropy, zbytek přepravil ropovod Družba.

Mero uvedlo, že produktovod IKL má už teď dostatečnou kapacitu pro úplné zásobení ČR bez ropovodu Družba, ale na ropovodu TAL zatím dostatečná kapacita pro stoprocentní zásobování ČR ropu není. Ropovod zásobuje osm rafinérií ve třech zemích Evropské unie, včetně obou rafinérií v Česku.