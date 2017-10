Ropa je nejdražší za dva a půl roku. Cena benzinu půjde nahoru

Cena za barel severomořské ropy Brent se přehoupla přes hranici 60 dolarů. Je tak nejdražší od poloviny roku 2015. Hlavním důvodem je prodloužení omezení těžby ze strany Ruska a kartelu OPEC a to rovnou o devět měsíců. Celkem tedy až do konce roku 2018. Světové zásoby ropy by se tak neměly zvyšovat. Praha 9:30 31. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Těžba ropy Brent v Severním moři (ilustrační foto) | Foto: Nick Smyth / Alamy | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Zdražování černého zlata se v příštích dnech i týdnech promítne do cen pohonných hmot na čerpacích stanicích. I když ne tak prudce - a to hlavně díky posilující koruně.

Daňová revoluce v zemích Perského zálivu. Kvůli nižším cenám ropy zavádějí DPH Číst článek

Jedním z důvodů rychlého zdražování ropy je podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka pravděpodobné prodloužení omezení těžby ze strany kartelu OPEC. A to z března příštího roku do konce roku 2018. Světové zásoby ropy tak budou i nadále nízké, říká Tomčiak a přidává další důvod růstu ceny ropy.

„Tím druhým, krátkodobějším faktorem, který zvyšuje cenu ve světě, jsou boje v oblasti Kirkúku. Tam se produkce v důsledku bojů snížila z asi 600 tisíc barelů denně na méně než 200 tisíc barelů denně.“ řekl Tomčiak Českému rozhlasu Plus.

Za pár dní se zdraží v Česku

Právě těžba v Iráku je důležitá pro Evropu. Ropa Brent tak zdražuje rychleji než lehká americká ropa WTI. Růst cen na světovém trhu se za pár dní začne projevovat i na českých čerpacích stanicích.

V současné době tankují řidiči Natural 95 v průměru za 30 korun a 20 haléřů, naftu zhruba o korunu levněji. O kolik by motoristé mohli zaplatit víc, říká analytik ČSOB Petr Báča.

„Dochází zhruba k třetinovému přenosu toho výkyvu cen ropy do cen na českých čerpacích stanicích, takže v současnosti to vypadá tak, že z toho šoku cen ropy bude tak 80 až 90 haléřů, samozřejmě záleží i na budoucích cenách ropy,“ vysvětlil Báča pro Plus.

Tak prudký nárůst cen pohonných hmot na čerpacích stanicích ale vylučuje mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula. Podle něj půjdou ceny pohonných hmot nahoru mírněji.

„V posledním týdnu jsme svědky toho, že stouply kotované ceny vlivem toho nárůstu cen ropy především o 15 dolarů za tunu, nafta více méně stagnuje. Vzhledem k tomu, že koruna dál posiluje tak to bude tlumit případné další nárůsty,“ myslí si Loula.

Na jihu Moravy je ložisko ropy a plynu v hodnotě přes 3,5 miliardy korun Číst článek

Mírnější zdražování očekává i analytik společnosti Finlord, Boris Tomčiak. Podle něj by ceny v následujících týdnech mohly jít vzhůru jen o deset až 20 haléřů za litr.

A to nejen díky posilující koruně, která si drží kurz 25 korun a 60 haléřů za euro, ale i díky oslabujícímu dolar. Zatímco ještě na začátku letošního roku vyšel dolar na 25 korun, teď je o tři koruny levnější.

I díky tomu je zdražování na českých pumpách pozvolnější, doplňuje Tomčiak. „Kdyby nenastalo takové zhodnocování české koruny tak už bychom tankovali pohonné hmoty minimálně o korunu dražší oproti současné úrovni.“

Do prosince až o 30 haléřů dráž

Do konce roku ale ještě ceny půjdou nahoru. V prosinci by tak motoristé mohli tankovat podle odhadů analytiků asi o dalších 30 haléřů dráž.

„Vzhledem k tomu, že jdeme do zimního období a vytvářejí se zásoby motorové nafty a topných olejů pro zimu 2017/2018, tak lze očekávat, že i nafta by mohla mírně stoupat,“ vysvětlil další důvody růstu ceny Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Svou roli v tom ale může ještě sehrát česká měna. Ta může začít po čtvrtečním zasedání České národní banky o zvýšení úrokových sazeb ještě víc posilovat. Ceny na pumpách by se poté tak rychle neměnily.

Navíc čerpací stanice si v Česku silně konkurují. Je tu 3900 veřejných čerpacích stanic a 600 poloveřejných. Prudké zdražování se navíc neočekává ani v příštím roce - alespoň podle makroekonomické prognózy České bankovní asociace.