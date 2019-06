Bělorusko částečně obnovilo dodávky ruské ropy do Polska, kam byl tranzit stejně jako do dalších zemí přerušen kvůli znečištění suroviny. Podle agentury Reuters to uvedla běloruská státní energetická společnost Belněftěchim. V červnu by podle jejího vyjádření mělo směrem k Polsku proudit 65 tisíc tun ropy denně.

