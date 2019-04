Švagr ze správy hmotných rezerv: Zásoby ropy máme dostatečné, ceny pohonných hmot by neměly růst

Do Česka už od pátku neteče ropovodem Družba žádná ropa. Důvodem je znečištění chloridem, který by mohl poškodit rafinerie. Holding Unipetrol proto požádal stát o výpůjčku ze státních zásob. Podle předsedy státních rezerv Švagra má nyní Česko zásoby na 84 dní. „Jsme připravení situaci monitorovat a také ji zvládnout,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 11:55 29. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. | Foto: Michal Sváček | Zdroj: Profimedia/MAFRA

Máte aktuální informace o situaci se zásobováním ruskou ropou v Česku?

V tuto chvíli ropovodem Družba stále žádná ropa do České republiky neteče. Unipetrol nám na páteční schůzce sdělil, že jejich provozní zásoby jsou zhruba na pět až sedm dní. Nicméně v tuto chvíli rafinerie v Litvínově stále vyrábí. A druhá rafinerie v Kralupech nad Vltavou je zásobována stále dál a funguje bez omezení. Takže současná situace na trhu zásobování pohonnými hmotami funguje.

Jak dlouho může Česká republika vydržet bez ruské ropy?

My máme zásoby ropy a ropných produktů na zhruba 84 dnů. Pokud se nestane nějaké další neštěstí, tak v rafinerii Kralupy bude výroba dál probíhat normálně. Vyrábí se zde především benzin.

Co se týká ruské ropy pro Litvínov, tak Unipetrol nás již požádal o uvolnění ze státních nouzových zásob ve formě zápůjčky. K této situaci se bude muset vyslovit vláda. V principu jsou dvě řešení. Buď se po těch pěti až sedmi dnech rafinerie odstaví, nebo dojde k dohodě a bude zapůjčena ropa právě z nouzových zásob. Nouzové zásoby nejsou jen v ropě, ale také v produktech – naftě a benzinu, takže nějaký bezprostřední nedostatek pohonných hmot nehrozí.

A co se týká té situace se zásobováním pohonnými hmotami, tak o tom budeme převážně mluvit na tom dnešním jednání pracovní skupiny NESO. Chceme mít zmapovanou situaci od jednotlivých distributorů. Mě bude zajímat, jak jsou pokryté dodávky pohonných hmot na český trh. Jsme v úzkém kontaktu například s Čeprem a ten na to reaguje navýšením dovozu pohonných hmot do České republiky o desítky vlaků ze zahraničí. Ale samozřejmě tu celkovou představu budeme mít až po tom dnešním jednání.

Výpadky dodávek ruské ropy se objevovaly už dříve. Je ta současná situace v něčem jiná?

Každé přerušení dodávek ropy je vážná věc. Každá situace, která souvisí s přerušením, má obvykle jiný charakter z technického hlediska. Technické záležitosti ovlivňují plynulost toku ropy do České republiky. To platí o té dnešní situaci dvojnásobně. Nicméně tohle musí primárně řešit dodavatelé ropy, správci ropovodů. Ale obecně platí, že díky tomu, že stát má ve svém vlastnictví nouzové zásoby, tak se daří tyhle situace překonávat bez nějakých větších dopadů.

Napadá mě situace z roku 2016, kdy téměř půl roku nejela rafinerie v Kralupech nad Vltavou, zhruba 90 procent benzinu se do Česka dováželo ze zahraničí a prakticky ani tehdy trh nepocítil žádné omezení ve spotřebě. Právě Čepro je naším nejdůležitějším ochraňovatelem v oblasti pohonných hmot. Nenastaly ani žádné spekulace o nárůstu cen a předpokládám, že situaci zvládneme i nyní.

Pokud vše půjde dobře, neměli by tedy zákazníci nic pocítit finančně?

Předpokládám, že by se tak nemělo stát. Samozřejmě všechno bude záviset na té situaci — jaké jsou zásoby distributorů a jaký bude další vývoj, zda rafinerie v Litvínově bude běžet, nebo zda se objeví více dovozů ze zahraničí. Čili faktorů je víc, ale my jsme připravení situaci monitorovat a také ji zvládnout. Zásoby pohonných hmot i nafty máme dostatečné, čili pokud by se mělo něco odehrávat negativně, jsme připraveni ty zásoby uvolnit a tím ceny stabilizovat.