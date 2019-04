Konec problémů s ropovodem Družba? Do Běloruska znova přitekla nekontaminovaná ropa

„Jak bylo plánováno, 29. dubna ve 12 hodin (11.00 SELČ) dorazila na hraniční uzel ropovodu Družba Uněča,“ řekl mluvčí Ilja Džus.

Rusko v pátek uvedlo, že bude trvat dva týdny, než se stabilizují dodávky ropovodem Družba. Ten se v Bělorusku rozděluje na dvě větve. Severní vede do Polska a Německa. Jižní pak vede přes Ukrajinu do Maďarska, Slovenska a Česka.

Zdroj blízký kupcům ropy ze severní větve agentuře Reuters řekl, že dodávky do Polska a Německa stále stojí a neočekává se, že by byly v nejbližší době obnoveny.

Za jak dlouho by mohla do Česka opět téct nezávadná ropa, se nedá přesně odhadnout. Na hranici s Běloruskem ale čistá ropa tekla už v pondělí v poledne. Agentura Reuters uvedla, že to řekl mluvčí místopředsedy ruské vlády Dmitrije Kozaka. Budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dopoledne řekl, že by mohla nekontaminovaná ropa začít do Česka téct mezi 10. až 20. květnem.

Problém s ropou se objevil minulý týden, kdy nejmenovaný ruský producent surovinu kontaminoval vysokými dávkami organického chloridu, který se používá ke zvýšení produkce ropy. Před transportem je ale nutné ho z ropy odstranit, protože může poškodit rafinerie.

Rusko zatím neupřesnilo, jak plánuje dostat kontaminovanou ropu z celého ropovodu. Ropovod Družba může dodávat denně až jeden milion barelů ropy, což je zhruba jedno procento globální poptávky.

Vyšetřování kontaminace

Náměstek ruského ministra pro energetiku Pavel Sorokin v pátek novinářům řekl, že jednou z možností je smíchat čistou ropu s kontaminovanou.

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu uvedl, že provozovatel ropovodů Transněfť záležitost vyšetřuje. Naznačil, že kontaminací by se mohly začít zabývat i státní orgány – včetně těch činných v trestním řízení.

S výpadky dodávek ropy prostřednictvím Družby jsou už z minulosti zkušenosti, a to zejména z 90. let. Přerušení dodávek přitom mělo nejrůznější příčiny – od požadavku SSSR na platbu ve volně směnitelné měně přes spory mezi Ruskem a Ukrajinou o výši tranzitních poplatků až po zaplněné české zásobníky.

Potíže s dodávkami občas působilo i počasí. Ke kontaminaci ropy však v Rusku dochází zřídka. Podle obchodníků se vyšší podíl organického chloridu objevil v ruské ropě zhruba před deseti lety, avšak znečištění bylo mnohem nižší.