Testy nepotvrdily kontaminaci ropy v ropovodu Družba. Unipetrol obnoví příjem ropy

Informaci, že v jižní části Družby, kterou teče ropa i do Česka, byla opět naměřena zvýšena kontaminace, v pondělí potvrdil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ANO. Zvýšené hodnoty byly podle něj naměřeny na ukrajinsko-slovenských hranicích.

Unipetrol vrací státu prvních 30 tisíc tun ropy, všechnu má dodat do půl roku Číst článek

Slovenský přepravce ropy Transpetrol informace o kontaminaci ropy popřel, podle Havlíčka ale znečištění zjistily rozbory, jejichž správnost se bude ověřovat. „Příčina anomálního nárůstu chloridů se nepodařila nalézt,“ uvedl pak v úterý předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Ropovod vedoucí z Ruska se v Bělorusku rozděluje na dvě větve. Severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Na konci dubna se do ropovodu Družba dostala ropa znečištěná organickými chloridy, které mohou poškodit rafinerie.

Země napojené na ropovod proto dovoz prostřednictvím tohoto ropovodu dočasně zastavily. Do Česka byl dovoz obnoven koncem května.