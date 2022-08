Ukrajina obdržela peníze za tranzit ropy, zní z Ruska. Dodávky Družbou se mají obnovit odpoledne

Ukrajina potvrdila, že dostala na bankovní účet poplatek za tranzit ruské ropy přes své území dál do Maďarska a na Slovensko. Oznámila to ve středu ruská společnost Transněfť, která je monopolním provozovatelem ropovodů v Rusku. Firma také podle agentury RIA uvedla, že v 16.00 moskevského času (15.00 SELČ) začne do jižní větvě ropovodu Družba opět pumpovat ropu. Ta netekla od čtvrtka minulého týdne.

Moskva/Kyjev 13:11 10. srpna 2022