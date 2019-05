Čistá ropa do Česka přiteče až po 20. květnu. Unipetrol bude muset požádat stát o další zápůjčku

Čistá ruská ropa dorazí do České republiky až kolem 20. až 22. května. Původní termín kolem 15. května vzal za své kvůli technickým problémům. České televizi to ve čtvrtek řekl předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Dodal, že Unipetrol tak s největší pravděpodobností požádá o další zápůjčku. Praha 20:43 9. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čistá ruská ropa dorazí do České republiky kolem 20. až 22. května (ilustrační snímek) | Zdroj: Profimedia

Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do České republiky, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily.

„Informace, že někdy kolem 22. května by ropa měla být v České republice, se zdá zatím velmi validní. Na Slovensku se počítá někdy mezi 16. až 18. květnem,“ řekl Švagr.

Do rafinerie petrochemického holdingu Unipetrol v Litvínově od 1. května teče ropa ze státních hmotných rezerv, která byla podle Švagra konfigurována zhruba do 15. května. „Unipetrol podle předběžných informací připravuje dopis, sdělení, ve kterém požádá stát s největší pravděpodobností o další zápůjčku. Právě na překlenutí toho období do doby, než začne proudit čistá ropa,“ uvedl Švagr.

Zápůjčka na deset dní

Podrobnosti bude v pátek projednávat pracovní skupina Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze, dodal.

První zápůjčka Unipetrolu byla podle Švagra větší než 100 tisíc tun ropy. Stát má zásoby ropy a ropných produktů na 84 dnů, zápůjčka Unipetrolu byla na zhruba deset dní, uvedl.

Ruské úřady v souvislosti s kontaminací zadrželi čtyři lidi. Podle ruského ministra energetiky Alexandra Novaka vyšetřování odhalilo skupinu podniků, která za kontaminací ropovodu stojí.

Kvalita znečištěné ropy, kterou Rusko dodává přes přístav Usť-Luga do Evropy se zlepšila, zatím ale ne tolik, aby ji evropské rafinerie mohly použít. Požadované kvality pravděpodobně nedosáhne dříve než 11. května, uvedla s odvoláním na své zdroje agentura Reuters.

Organický chlorid

Ropa byla v dubnu kontaminována nadměrnou hladinou organického chloridu. Uvedená látka se používá ke zvýšení produkce ropy. Před transportem je ale potřeba ji od ropy oddělit, protože může poškodit rafinerie. Rusko slibovalo, že problém vyřeší do 6. května, ale termín odložilo.

Podle zdrojů Reuters se dodnes podařilo hladinu organického chloridu snížit na 50-60 částic na jeden milion (ppm), což je stále nad normou povoleným maximem deseti pmm. Znečištění se zpočátku pohybovalo na úrovni 150-330 pmm.

Rusko dodává ropu do Běloruska, Polska, Německa, Maďarska a České republiky přes přístav Usť-Luga a pak ropovodem Družba. Ropa byla kontaminována zřejmě kolem 19. dubna.

K obdobným událostem dochází zřídka, výraznější znečištění se podle obchodníků objevilo asi před deseti lety, avšak v menším měřítku.