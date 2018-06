Rusko a Saúdská Arábie prosazují výrazné zvýšení těžby ropy, chtějí pokrýt výpadek z Venezuely

Nový plán proměny ČEZu: dceřiná firma pro distribuci a obnovitelné zdroje, zbytek by měl stát

Šéf ČEZu Daniel Beneš přišel s novým plánem transformace. Podle něj by společnost vyčlenila distribuci nebo obnovitelné zdroje do nové dceřiné firmy a zbytek by ovládl stát ze 100 procent.