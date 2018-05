Cena americké ropy WTI překonala 70 dolarů. Další dodávky závisí na případných sankcích vůči Íránu

Kolem 5.30 SELČ vykazovala cena ropy West Texas Intermediate (WTI) nárůst o zhruba procento na 70,44 dolaru za barel. Severomořská ropa Brent si ve stejnou dobu připisovala 1,1 procenta na 75,69 dolaru za barel.

Investoři se obávají, že dodávky ropy na trh by mohlo snížit znovuzavedení amerických sankcí vůči Íránu. Americký prezident Donald Trump by měl ohledně obnovení sankcí rozhodnout do 12. května. Analytici navíc varují před dalším poklesem těžby ropy ve Venezuele, která se již delší dobu potýká s hospodářskou krizí.