Česko zvládne výpadek ropy z ruské Družby. Máme zásoby a fungují dodávky z Itálie, uklidňuje expert

Do Česka přestala téct ropa z ruského ropovodu Družba, která pokrývala 58 procent dodávek. Důvod zatím není zřejmý. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) uvedl, že bez problémů pokračuje dodávka ropy z italského ropovodu TAL a že ve hmotných rezervách máme zásobu na tři měsíce. „Česko situaci zvládne. Rezervy máme právě kvůli těmto chvílím," říká pro Český rozhlas Plus Ivan Souček, místopředseda národní rady World Petrol Council Energy. Ranní Plus Praha 16:48 5. prosince 2024

Dokáže si Česko s výpadkem ropovodu Družba poradit?

Strategické zásoby ropy jsou dneska plné. Obsahují zhruba milion tun ropy, což je asi na tři měsíce zpracování. Minulý rok proběhlo už několik zpráv, že je těsně před dokončením intenzifikace ropovodu TAL, který by měl umožnit nahradit veškeré množství ropy, které teče ropovodem Družba.

A to se stihne do tří měsíců?

Myslím si, že to tak akorát vychází. Na druhou stranu už dnes v ropovodu TAL podle mých informací není zcela využitá kapacita. To znamená, že lze tímto ropovodem dopravovat víc ropy pro naše potřeby.

Pochopitelně otázkou je, zdali se dokáže rychle přenominovat potřebné množství ropy tak, aby včas doplulo do přístavu v Terstu. Ale možné to je.

Takže jde o dostatečný počet přístavů nebo kotvišť, aby tankery měly kam zaparkovat?

Počítalo se s tím už při intenzifikaci ropovodu TAL. Ale ano, je to asi to nejužší místo. Je potřeba, aby se navýšená kapacita ropy ze současných asi 44 milionů na plánovaných 49 milionů dala přepravit ropovodem TAL k rafineriím, které jsou na této trase. Včetně navazujícího ropovodu IKL do České republiky.

Ruská ropa

A zpracovatelům ropy je jedno, kterým potrubím ropa teče? Nebo se nějak liší kvalita ropy z TAL a z Družby?

Ruská ropa je specifická a na ni je uspořádaná konfigurace litvínovské rafinerie. Ale jsem přesvědčen o tom, že určité směsi ropy jiného původu dokážou napodobit přibližné složení té ruské, takže by to neměl být zásadní problém z hlediska provozování litvínovské rafinerie.

Ovlivní tato záležitost ceny pohonných hmot, hrozí zdražení?

Nemyslím si to. Myslím si, že dokonce včera vláda řešila zajištění stability trhu s palivy z důvodu právě možného úplného zastavení ropovodu Družba. S tím potom souvisí levný nákup sladké ropy do tankoviště. Takže si nemyslím, že by to mělo zásadně ovlivnit ceny produktů.

Vláda schválila zápůjčku 330 tisíc tun ropy ze státních hmotných rezerv pro společnost Unipetrol. Ropa bude využita v případě, že dodávky z Družby nebudou obnoveny. Myslíte, že na tyto zásoby dojde?

Pakliže se do neděle neobnoví přeprava ropy ropovodem Družba, tak tato záloha bude muset být využita, protože do té doby se zcela jistě nepodaří zajistit dodatečné dodávky ropovodem TAL. Ale myslím si, že kvůli tomu strategické zásoby ropy máme. Aby se překrylo potřebné období, po kterou nelze ropu do České republiky dopravit.

Jste z mezinárodní organizace. Jaká se tam vede debata o případném obnovení dodávek? Protože do Česka už v roce 2019 třeba v dočasně netekla ropa z Družby a pak zase začala.

Přiznám se, že v rámci této organizace, jejíž jsem členem, se tyto debaty nevedou. Ale uvědomme si, že v Evropa dlouhodobě uvažuje o tom, že by chtěla přerušit dodávky ropy z Ruska.

Byť není žádný oficiálně potvrzený důvod, proč tomu tak nyní je. Ale můžou to být třeba zpožděné platby ropu nebo za tranzit. Může být důvodem i ukončení výjimky ze sankcí na produkty vyráběné z ruské ropy. Ta myslím skončila právě 4. prosince.

Dá se spekulovat o různých důvodech, proč to nastalo a jaké to bude mít pokračování.