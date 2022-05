Transalpinský ropovod rozšířit můžeme. Potrvá to ale dva roky, říká náměstek ministra průmyslu

Po Maďarsku a Slovensku se k okamžitému embargu Ruské ropy začíná stavět zdrženlivě i Česko. „Potřebujeme záruky, že nám Evropská komise pomůže v tlaku na investory a vlastníky ropovodu TAL, aby se co nejrychleji rozšířila kapacita,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla pro Český rozhlas Plus. A dodává, že rozšíření ropovodu TAL (Transalpinský ropovod) analytici označili za nejrychlejší variantu snížení naší závislosti na Rusku. Praha 15:00 6. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ropovod | Zdroj: Profimedia

Čas, který bychom potřebovali pro technologickou přípravu změn v dodavatelských řetězcích ale analytici spočítali na zhruba dva roky, upozorňuje Neděla. Připomíná, že ropou je Česko zásobováno dvěma cestami – ropovody TAL (z italského Terstu) a Družba, který vede surovinu z Ruska.

„Evropské komisi jsme nabídli, že to celé zaplatí Česká republika, respektive společnost Mero,“ tlumočí kroky vlády Neděla.

Obrat Česka ohledně ropného embarga pramení z dvojího tlaku na vládu, míní komentátor Hospodářských novin Luděk Vainert.

Na jedné straně stojí potřeba zachovat zásobování země, na druhé pak blížící se unijní předsednictví a s ním spojené zahraničně-politické preference.

Hlavní problém by byl v případě okamžitého přerušení dodávek ropy z Ruska. „Úpravy si vyžádají čas. S tím se moc hnout nedá. Ze dne na den to opravdu nejde,“ tvrdí komentátor.

V krajním řešením by ale přesto byl okamžitý propad dodávek řešitelný, říká Vainert. „Jsou na to plány – státní hmotné rezervy nebo snížení dodávek,“ naznačuje.

Ropovod Družba je s délkou přes 5 tisíc kilometrů nejdelším ropovodem na světě a přivádí do Česka ruskou ropu. Ropovod IKL začíná v bavorském Vohburgu an der Donau, kde se napojuje na ropovod TAL přepravující ropu, která je dopravována po moři do terminálu v italském Terstu.

Poslechněte si celý audiozáznam Tématu dne Martiny Maškové.