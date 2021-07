Rostoucí ceny stavebních materiálů nutí lidi žádat o navýšení hypoték. Navíc potřebují stovky tisíc korun

Česko z rozpočtu EU získalo o 38,7 miliardy více, než do něj odvedlo. Zůstalo tak čistým příjemcem peněz

Od vstupu do EU do konce června zaplatila ČR do rozpočtu EU 709,8 miliardy korun a získala z něj 1,64 bilionu korun. Česko dosud získalo z EU o 934,2 miliardy korun více, než do něj odvedlo.