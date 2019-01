Šéf Huawei v Česku: Nemáme co skrývat, požádali jsme o bezpečnostní prověrku

Čínská společnost Huawei nabídne všem svým zákazníkům, aby si dodatečně otestovali její zařízení. Chce je pozvat i do nového kybernetického centra, které v březnu otevře v Bruselu. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus to řekl generální ředitel Huawei pro Česko a Slovensko Radoslaw Kedzia. „Nechceme být spojováni s politikou,“ tvrdí a odmítá, že by firma měla závazky vůči vládě v Pekingu a její zařízení tak mohla sloužit ke špionáži. Rozhovor Praha 18:13 10. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radoslaw Kedzia, generální ředitel Huawei pro Česko a Slovensko | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Nemusíme nijak spolupracovat s žádnou vládou, nemáme k tomu žádné závazky. Viděl jsem právní analýzy zákonů a předpisů a nikde není nic takového o tom, že musíme něco dokládat či někomu reportovat. Takže jsem si na sto procent jistý, že takové požadavky neexistují. Také bych rád dodal, že naše služby ani výrobky za posledních 30 let nevykázaly žádné bezpečnostní riziko,“ zdůrazňuje Kedzia.

Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) můžou být zařízení vaší firmy bezpečnostním rizikem. Co tomu říkáte?

Myslím, že kybernetická bezpečnost není záležitostí jen jedné firmy, ale všech firem, které jsou na trhu.

Ano, NÚKIB varoval ještě před firmou ZTE, ale teď mluvím s vámi, tak mě zajímá Huawei...

Naše produkty a služby jsou na trhu přes deset let, naši klienti si je oblíbili a jsou spokojení. Naše výrobky jsou spolehlivé, dlouhotrvající a jsou to špičkové technologie.

Nemáte obavy, že by vás - právě na základě varování NÚKIB - nyní mohly firmy a úřady v některých případech vyřadit z veřejných soutěží?

Podívejte, my jsme velmi otevřená společnost, snažíme se a chceme spolupracovat. Chceme rozptýlit všechna ta obvinění bez důkazů. Uděláme všechny potřebné kroky, abychom odvrátili tato nepodložená nařčení.

Jaké kroky to budou? Jak chcete vyvrátit podezření tajných služeb, že data mohou přes vaše zařízení proudit do Číny a sloužit tamní vládě ke špionáži?

Splňujeme všechny bezpečnostně informační standardy a také požadavky na ochranu osobních dat GDPR. Máme na to certifikáty. To zaprvé.

A zadruhé: varování NÚKIB není určeno nám, ale našim zákazníkům. Takže s nimi chceme spolupracovat a ukázat jim, že naše řešení a zařízení jsou bezpečná. Kdokoliv nás o to požádá, všechno jim ukážeme. Máme také spousty kybernetických center po Evropě - teď v březnu budeme otevírat nové kybernetické centrum v Bruselu. Chceme tam všechny naše zákazníky pozvat, aby přišli a naše zařízení si otestovali.

Takže ty konkrétně kroky z vaší strany budou jaké? Certifikáty už máte, ale teď je tu varování NÚKIB. Co tedy budete dělat nového?

Máme certifikáty, to je veřejně známé. S našimi zákazníky komunikujeme otevřeně na našich webových stránkách. Vycházíme jim vstříc s tím, co potřebují. Nabízíme dodatečně další testování. Když nás kdokoliv požádá o jakékoliv informace, dáme mu je. Nemáme co skrývat.

Vloni jste říkal, že jako firma si zažádáte o prověrku Národní bezpečnostní úřad. Udělali jste to?

Ano, procházíme tím procesem. Jak už jsem říkal, máme certifikáty. Jde o certifikáty ISO týkající se kvality řízení a také informační bezpečnosti. Máme je proto, že si myslíme, že je to dobré pro naše zákazníky. A také chceme být profesionální firma. Dalším krokem je tedy bezpečnostní prověrka, je to pro nás prostě další krok. Vyplnili jsme všechny dokumenty a teď čekáme na rozhodnutí.

Kdy jste o prověrku NBÚ požádali?

Bylo to už před rokem, nevím teď přesně.

Podezření vaší firmy se týká toho, že vaše zařízení může odesílat některá citlivá data do Číny, kde je stát může použít ke špionáži. Můžou podle vás tyto certifikáty a prověrky vůbec něco odhalit, nebo je to prostě politika?

Ty spekulace se odvíjejí také od zakladatele společnosti Huawei – Žen Čeng-fej začal podnikat poté, co odešel z čínské armády a založil zrovna technologickou firmu. Vy to nevidíte jako něco divného? Že by mohla existovat nějak vazba a poptávka od čínské vlády? Nemluvili jste o tom nikdy ve firmě?

Mně to nepřipadá zvláštní. Když někdo ukončí jednu kariéru, tak prostě začne další. Někteří lidé jsou učitelé nebo vědci a pak se stanou podnikateli. Ale to přeci neznamená, že jejich byznys je napojený na jejich původní profesi. To je číslo jedna.

A číslo dvě: jsou to všechno jenom spekulace. A naše firma není založená na spekulacích. My se soustředíme na naše zákazníky.

Hodně se mluví o tzv. backdoors, neboli zadních vrátkách, ve vašich technologiích. Ty mohou právě umožnit posílat nekontrolovaně data třeba do Číny. Jak to je?

To se může otestovat. Myslím, že světoví experti na IT toto testují neustále. Když se podíváte na IT weby, tak občas najdou nějaké systémové problémy, ale to nezáleží na prodejci, ale na technologiích. V našich zařízeních vyrobených naší firmou v našich továrnách nikdy nebyly nalezeny nějaké backdoors. To si můžete najít na internetu. U jiných společností se to našlo.

Vaše firma vyhrává hodně zakázek údajně díky nízkým cenám. Není to právě politika Číny? Ovládnout český, potažmo evropský trh za každou cenu?

To jsou jen spekulace.

Nejsou to spekulace. Firmy samy mluví o tom, že Huawei bývá levnější...

Naše ceny se odvíjejí od nákladů a my musíme být ziskoví. Opakuji: musíme být ziskoví. Nemůžeme udělat žádný obchod, když nemůžeme mít zisk. Jsem osobně zodpovědný za zisk společnosti a nemůžu tedy tak podnikat se ztrátou.

Druhá věc je, že sleduji trh a myslím si, že nejsme nějak výrazně levnější. Také jsme nějaké tendry prohráli právě proto, že jsme byli dražší. Pak je tu ale ještě další aspekt... Volný trh je založený na schopnosti konkurovat a přinášet tak výhodu pro zákazníky. Jestliže tady bude někdo vyloučen z trhu, a tím i konkurence, tak to nepřinese nikomu nic dobrého.

Berete varování tedy spíš jako obchodní válku?

To se netýká byznysu a já to nebudu komentovat. Já mluvím jen o faktech.

Máte problémy jako u nás i jinde v Evropě?

Ne.