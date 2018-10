Teplárny ničí konkurence malých kotelen. ‚Dávno nemají monopol, cena je pro ně citlivá,‘ říká Topolánek

Teplárny, na jejichž dodávkách tepla jsou závislé miliony domácností v zemi, mají potíže. Výhledově tak prý buď musí zdražovat, nebo krachovat. Jedním z problémů je rostoucí cena povolenek na vypouštění CO2, které si musí nakupovat. „Teplárenství je vážně ohroženo, chceme situaci řešit se státem,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál šéf Teplárenského sdružení, expremiér a někdejší kandidát na prezidenta Mirek Topolánek (dříve ODS). Praha 10:30 19. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mirek Topolánek. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Hrozí lidem letos nebo příští rok zdražování tepla?

Letos bude případné zvyšování cen výjimečné. Vím jen o jednom případu, a to je teplárna v Příbrami v konkurzu. Je to spekulace, ale pokud vím, neměli dost hotovosti, nenakoupili si s předstihem povolenky na CO2, a tak se to do cen promítlo okamžitě.

Na druhé straně, díky teplému počasí se letos topí výrazně méně, takže lidé v absolutní hodnotě za teplo spíš ušetří. Ještě uvidíme, jak dopadne listopad a prosinec. V příštím roce se ale růst cen tepla dá očekávat.

Proč?

Důvodů je několik. Mimo jiné roste cena všech energií na trhu. Podrobnější čísla ale budeme mít až v polovině listopadu. Spíš ale vynuceně cena poroste.

Jak velký problém jsou dražší povolenky na vypouštění CO2, které jste už zmínil?

Nejsou to jen tyto náklady. Taky roste cena uhlí, plynu, ale i mzdy. Některé teplárny si mohou pomoci v případech, kdy mají kogeneraci a vyrábějí i elektřinu, protože její cena roste. Ale v případě samotného tepla jsou výrobci limitováni.

Teplárny limituje konkurence

Mohou si tedy teplárny vůbec dovolit zdražovat? Nebo je limituje konkurence? Když je teplo pro lidi drahé, tak pokud to jde, pořídí si vlastní topení a odpojí se od centrálního rozvodu...

Ano, je to limit. Absolutně. Teplárenství je různorodé - někteří vyrábějí z uhlí, plynu, biomasy, některé teplárny jsou městské a některé privátní a také citlivost na cenu je různá. Jiná je v Pardubicích a Hradci Králové, jiná v Liberci. Souvisí to s tím, na co jsou lidé zvyklí a jaké mají jiné možnosti na trhu. Hlavní konkurencí jsou nepochybně domovní kotelny na zemní plyn.

Takže teplárny dávno nemají monopol a cena je pro ně citlivá. Každé zdražení i o pět procent může znamenat okamžitě ztrátu klientů a jejich odpojování. Problém konkurence přitom je, že výroba z plynu v domovních kotelnách do výkonu 5 MW není zatížená povolenkami ani ekologickou daní a dalšími náklady, které teplárny musí povinně platit.

Teplárny si podle platné regulační vyhlášky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) mohou dát část ceny povolenek do nákladů. Úřad měl v září připraven nový výměr, který měl vyjít v tomto teplárnám vstříc, ale nakonec ho neschválil. Je to problém?

ERÚ cenovou regulaci vydat musí. Napsali jsme jim dopis se všemi našimi věcnými argumenty a odpověď zatím nemáme. Myslím si, že úředníci na ERÚ jsou dobře placeni na to, aby se rozhodli sami, co jim ze zákona náleží. Nechci s nimi komunikovat přes média.

Proti nové regulaci se postavili zaměstnanci ERÚ. Pokyny ke zpracování nové vyhlášky jim dala jen část pětičlenné rady a to, co po nich chtěli, by bylo podle nich v rozporu s právním nebo služebním předpisem. O co podle vás jde?

Požádali jsme vedení ERÚ, aby nám tento postup, tedy nevydání nového cenového rozhodnutí, zdůvodnili. Odpověď jsme zatím nedostali. Takže nevím a nechci spekulovat, proč to neschválili nebo proč to neupravili tak, aby s tím všichni mohli souhlasit.

Jednání s ministerstvem průmyslu

Je pravda, že chcete, aby ministryně průmyslu nebo premiér situaci v teplárenství řešili?

Myslím, že pan premiér se tím nepochybně zabývá, ale to je jen spekulace. Máme naplánované jednání s ministerstvem průmyslu, ale to se netýká primárně rozhodnutí ERÚ, protože to je nezávislý úřad. Zajímá nás, jak nová sestava na MPO chce naplňovat státní energetickou koncepci. Ta totiž jasně mluví o udržení soustavy centrálního zásobování teplem, srovnání konkurenčních podmínek při zásobování teplem, speciálně pokud jde o úhrady emisí.

To, že dneska ta lokální topeniště a decentrální zdroje do 5 MW nemusí kupovat povolenky, je diskvalifikací ostatních na trhu s teplem. Po teplárnách se naopak chtějí další a další regulace a ekonomické zátěže a už to přesáhlo únosnou míru. Teplárenství je vážně ohroženo. Chceme se bavit, co s tím chce ministerstvo dělat.

A co se s tím dá dělat? Ministryně Nováková Radiožurnálu řekla, že chce jednat i s ministerstvem životního prostředí a také hutěmi, které také musí platit za emise a mají prý problémy.

Očekáváme, že takové nadresortní jednání proběhne, a to včetně ministerstva financí. Doufáme, že se přijmou návrhy, které narovnají situaci na trhu a umožní přežít i teplárnám, které se po nynějším zdražení povolenek začínají dostávat pod hladinu černé nuly.

Jaké jsou možnosti?

Než budeme s ministryní jednat, nechci o tom mluvit. Těch opatření je celá řada, krátkodobé kroky, daňové úpravy, je to různé. Otázka je, kam až bude ochotna tato administrativa jít.