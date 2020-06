Deficit rozpočtu postupně bobtná. ,Zásadní je rychlá pomoc postiženým,‘ říká ekonomka Horská

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) oznámila, že deficit státního rozpočtu by mohl dosáhnout až půl bilionu korun. Podle ekonomky Heleny Horské ale může být saldo mnohem nižší, pokud vláda včas pomůže lidem a firmám postiženým epidemií. „Nikdo pořádně neví, jak to bude,“ řekla serveru iROZHLAS.cz. Problém vidí ve způsobu, jakým ministerstvo financí zásadní čísla prezentuje. Připomeňte si, jak se deficit v uplynulých týdnech zvyšoval. Praha 7:16 7. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) | Foto: Tomáš Krist | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„S ohledem na aktuální vývoj předpokládáme, že deficit nepřesáhne 500 miliard korun,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz tiskový odbor ministerstva financí.

Pokud by se saldo rozpočtu skutečně vyšplhalo skutečně k odhadovaným 500 miliardám korun, šlo by o více než dvojnásobek deficitu z roku 2009, kdy na světovou ekonomiku dopadla hospodářská krize.

V květnu deficit přesáhl 157 miliard korun, což je nejhorší květnový výsledek od vzniku Česka. Ministerstvo přitom odhaduje, že půlbilionovou hranici by saldo překročit nemělo.

‚Mohlo by to být až 500 miliard korun.‘ Schillerová připustila, že schodek rozpočtu se ještě zvýší Číst článek

200 miliard korun

Původně měl činit schodek rozpočtu 40 miliard korun. Takový byl plán, který loni na začátku prosince schválila Poslanecká sněmovna.

„Ten návrh rozpočtu je velice dobrý. Je proinvestiční, je to pro lidi, pumpujeme peníze do ekonomiky, nízký deficit, snižujeme dluh, navyšujeme skutečně veškeré položky,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Pak ovšem přišla pandemie koronaviru.

Poprvé sněmovna schválila navýšení schodku státního rozpočtu na konci března. Z plánovaných 40 miliard se stalo 200 miliard korun. Ministryně financí před jednáním sněmovny uvedla, že se saldo zvýší kvůli očekávanému poklesu státních příjmů a vzestupu výdajů, které obojí způsobila epidemie koronaviru.

Premiér vysvětloval nárůst deficitu rozpočtu balíčkem na podporu malých a středních firem, zaměstnanců i živnostníků. „Ten balíček bude velká kombinace odložení daní, poskytnutí garancí a samozřejmě i dotací v rámci státního rozpočtu,“ řekl Babiš 20. března.

Schillerová a angličtina? Od března jednala s unijními ministry jen jednou. ‚Byla ve sněmovně,‘ zní z úřadu Číst článek

300 miliard korun

Návrhem na další zvýšení rozpočtového deficitu se vláda zabývala 20. dubna. „Tím, jak pokračují opatření, jak jsou prodlužována, tak ten propad bude větší. Bude to ještě o dalších, teď nemyslím jenom daňové příjmy, ale i na sociálním pojištění zhruba asi 60 miliard, takže jsme už na nějakých 140 miliardách propadu příjmů,“ řekla ministryně Schillerová pro ČT24.

Den před jednáním vlády v Otázkách Václava Moravce předpokládala, že saldo 300 miliard korun bude definitivní. „Tak, já doufám, že ano, protože pokud máme už tady nějaký plán, pokud tady máme plán, ale chcete po mně věšteckou kouli“ řekla ministryně.

Prezident Miloš Zeman přitom ve stejný den v rozhovoru pro rádio Frekvence 1 vyzval vládu k tomu, aby šetřila. „Mohl bych strašit, že ho budu vetovat, ale neudělám to. Ale mělo by se šetřit. Vyhazujeme každý rok 30 miliard na solární elektrárny. Zeptám se, jestli právě teď není třeba tento nesmyslný výdaj z rozpočtu vyhodit,“ prohlásil. Podle něj by měl deficit 300 miliard stačit a nebude ho potřeba znovu navyšovat.

Schillerová přitom uvedla, že žádné škrty nechystá. „Teď skutečně nemáme čas se hádat o škrtech, které by ušetřily pár miliard,“ řekla po jednání vlády.

Vypjatá situace, Hamáčkovi jsem se omluvila, říká Schillerová o svém výroku ‚příště se na vás vyse***‘ Číst článek

Půl bilionu korun?

Ani saldo 300 miliard korun ale vládě ke zvládnutí krize pravděpodobně nebude stačit. Ministryně Schillerová už v polovině května řekla České televizi, že pravděpodobně bude ještě jednou prosit sněmovnu o navýšení deficitu.

„Potřebuji mít již nějak ten účet uzavřen. Prodloužili jsme program Antivirus, běží kompenzační bonus, máme odpuštění sociálních odvodů, chystáme masivní dotace pro obce. Takže potřebuji to mít již nějak sečtené. A nemohu vyloučit, že do Sněmovny ještě jednou půjdu ještě jednou. Můžeme se přiblížit půlmiliardě,“ řekla šéfka resortu.

Ještě o týden dřív mluvil o půlbilionovém deficitu i exministr financí a šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Odhaduji letošní schodek na 400 až 500 miliard korun. Vláda nemůže za krizi, ale může za šest let svého naprosto neodpovědného hospodaření,“ uvedl pro server Echo 24.

„Neměli bychom jeden týden říkat 500 miliard, další 600 miliard a nakonec se to začne zlepšovat, tak se vrátíme ke třem stům.“ Helena Horská (ekonomka)

Ve středečním rozhovoru pro Události ČT ministryně Schillerová řekla, že k dalšímu navýšení by mělo dojít zejména kvůli tomu, že se vláda dohodla na prodloužení podpůrného programu Antivirus a bude řešit prodloužení kompenzačního bonusu pro část OSVČ i malých s.r.o.

„Je tam řada věcí, které musíme řešit. Podporu nejzasaženějšího odvětví, tedy cestovního ruchu, počítáme masivní dotace pro kraje, města a obce. Příjmy se propadají i díky opatřením, která jsme zavedli a výdaje nám rostou. Nemůžeme ekonomiku zabrzdit,“ vysvětlovala snahu o další navýšení ministryně.

Kritiku sklidila vláda právě i za to, že část peněz na podporu živnostníků a malých s.r.o. vezme v rámci rozpočtového určení daní obcím a krajům, a pak jim peníze zase vrátí prostřednictvím dotací. Schillerová kvůli tomu napsala zástupcům samospráv otevřený dopis: „Odmítat kompenzační bonus pro malé s.r.o. jen kvůli dopadům na příjmy samospráv z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je krátkozraká politika.“

Čísla mimo kalendář

Podle ekonomky Heleny Horské je - víc než případné saldo - důležité, aby vláda rychle dostala peníze k živnostníkům, domácnostem či firmám, na něž opatření kvůli šíření koronaviru dopadla.

„Když se nám podaří udržet normální náladu ve společnosti a nezačneme omezovat výdaje, tak ten deficit nakonec nemusí být půl bilionu, ale můžeme se pohybovat u té aktuálně schválené částky 300 miliard korun,“ přiblížila s tím, že podle jejích výpočtů ministerstvo dosud vyplatilo postiženým zhruba 50 miliard korun, tedy asi jedno procento HDP. Slíbená pomoc ale měla přesáhnout 20,5 procenta.

Problém je podle ní jinde. „Neměli bychom jeden týden říkat 500 miliard, další 600 miliard a nakonec se to začne zlepšovat, tak se vrátíme ke třem stům. Za normální situace by na takovou informaci jistě zareagovaly trhy, takže je potřeba si uvědomit, že jsme ve velké míře rizika. Ministryně často zveřejňují embargovaná čísla mimo kalendář,“ řekla na adresu šéfky resortu financí Aleny Schillerové (za ANO) a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD.