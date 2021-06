Poslanec Volný: Nedémonizujme dluhovou brzdu, razantní konsolidaci financí si nemůžeme dovolit

Vláda začne projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok, který ministerstvo financí představilo se schodkem 390 miliard korun. Pro následující roky počítá ministryně Alena Schillerová (za ANO) s deficity 370 a 343 miliard. „Konsolidace veřejných financí by měla být vyšší, protože podle propočtů se v roce 2024 dostaneme k dluhové brzdě,“ upozorňuje člen Národní rozpočtové rady, ekonom Jan Pavel. Praha 15:21 7. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) doplnila premiérův projev o několik grafů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle poslance Jana Volného (ANO) ale razantní konsolidace není možná. „Nemůžeme si dovolit nijak razantní konsolidaci. Mohlo by to vést k opravdu velké krizi. Varuje předtím i OECD a Evropská komise. Myslím si, že vláda zvolila dostatečný a velice korektní postup,“ oponuje Národní rozpočtové radě člen sněmovního rozpočtového výboru Volný.

Ekonom Pavel má ale za to, že pokud by Česká republika konsolidovala o trochu víc, než má nyní v plánu, potřeba konsolidace by těsně před nárazem na dluhovou brzdu byla výrazně nižší.

Volný: Rozsviťme oranžová světla

Poslanec Volný uznává, že finanční situace není příjemná, ale pomyslný náraz na dluhovou brzdu se podle něj příliš tabuizuje.

„V roce 2021 Evropská unie doporučila, aby se členské státy držely pravidla, že nebudou mít dluh versus DPH vyšší než 60 procent. My jsme si do zákona dali záměrně ještě o pět procent méně. Například Německo má ale aktuálně přes 70 procent a jsou i státy, které se pohybují kolem 90 až 100 procent,“ shrnuje.

„Jestli budeme mít fiskální pravidlo jen pro dobré časy, tak pak to fungovat nebude.“ Jan Pavel, ekonom

„Ale přišel covid, který nikdo nečekal. Dluhová brzda má svůj smysl – rozsvěcujme oranžová světla, ale nedémonizujme ji.“

Pokud bychom k tomu ale přistupovali takhle, nemusíme fiskální pravidlo vůbec mít, myslí si ekonom. „Z mého pohledu, pokud má fiskální pravidlo fungovat, tak musí být dlouhodobě stabilní,“ říká a odkazuje na dvojí změnu zákona v loňském roce.

„Jestli budeme mít fiskální pravidlo jen pro dobré časy, tak pak to fungovat nebude. Některé státy sice mají vyšší dluhové kvóty, ale oni zároveň chtějí daleko rychleji konsolidovat.“

Pavel: V EU jsme stále nováčky

Česká vláda naproti tomu konsolidaci nastavila tak, že na hranici jednoprocentního strukturálního schodku se dostaneme až na počátku 30. let, vysvětluje.

„Nezapomeňme, že jsme čtvrtý nejlepší stát v EU. Nestrašme lidi a nedělejme z toho politiku.“ Jan Volný (ANO)

„To znamená, že my budeme deset let předpokládat, že nedojde k nějakým ekonomickým problémům, kdy budeme zase potřebovat fiskální stimulaci?“ ptá se Pavel a připomíná významné ukrojení ze státního rozpočtu, které způsobilo zrušení suprehrubé mzdy.

Jan Volný je nicméně přesvědčen, že ministryně financí stanovený strop 390miliardového schodku pro příští rok nemíní překročit.

„Nedramatizoval bych to, minulý rok jsme měli půl bilionu a dopadlo to lépe. Nezapomeňme, že jsme čtvrtý nejlepší stát v EU. Nestrašme lidi a nedělejme z toho politiku,“ žádá.

Člen Národní rozpočtové rady Pavel nicméně doplňuje, že Česká republika je v rámci unie stále vnímána jako nový členský stát. „Trhy nás berou jinak než staré osvědčené dlužníky a nedá se to úplně srovnávat,“ uzavírá.

Poslechněte si celý audiozáznam debaty. Moderuje Karolína Koubová.