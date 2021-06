Nejhorší květnový deficit od vzniku Česka. Rozpočtový schodek se dostal za hranici čtvrt bilionu korun

Státní rozpočet se konci května dostal do deficitu 255 miliard korun - to je víc než polovina plánovaného ročního 500miliardového schodku. Oproti dubnu se schodek prohloubil o dalších 63 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Podle resortu stojí za výsledkem pokračující protiepidemická opatření a tedy i horší výkonnost podniků a nižší výběr daní. Praha 17:51 1. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonomové předpokládají, že ve druhé polovině roku bude prohlubování schodku tradičně pomalejší. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Letošní výsledek je nejhorší od vzniku Česka. Jen pro srovnání - v době před pandemií - tedy v roce 2019 byl květnový schodek státního rozpočtu necelých 60 miliard korun.

Zatímco výdaje státu vzrostly oproti loňsku skoro o 79 miliard korun, příjmy naopak klesly téměř o 19 miliard. Výpadek je hlavně na straně daně z příjmu fyzických osob.

„Největší díra do rozpočtu vznikla pravděpodobně zrušením superhrubé mzdy, ke kterému došlo na přelomu loňského a letošního roku. Fyzické osoby platí menší daň z příjmu, což potom chybí v rozpočtu. Vypadlo tam zhruba 14 miliard korun,“ řekl Radiožurnálu analytik společnosti Raiffeisenbank Vít Hradil.

Méně stát vybral třeba i na spotřebních daních - tedy na dani z tabákových výrobků nebo pohonných hmot.

Nejvíc peněz, a to přes 21 miliard korun, šlo od začátku roku na program Antivirus - tedy na náhrady mezd zaměstnanců firem. Další tři miliardy korun se rozdělily mezi hoteliéry v rámci programu COVID - Ubytování. Podobná částka pak mířila i gastroprovozovnám.

Od začátku roku do konce května tak stát vydal na přímé podpoře pro podnikatele zasažené koronakrizí přes 89 miliard korun. Do této sumy ale ministerstvo financí zahrnuje třeba i loňské zrušení daně z nemovitých věcí, zrušení superhrubé mzdy nebo zvýšení slevy na poplatníka.

Další navyšování schodku?

Ekonomové předpokládají, že ve druhé polovině roku bude prohlubování schodku tradičně pomalejší. A to i z důvodu, že záchranné balíčky pro podniky zasažené koronakrizí postupně končí.

Půlbilionový schodek je tak podle analytika Víta Hradila dostatečně vysoký. „Pokud nepřijde žádná další vlna pandemie, tak máme pravděpodobně za sebou tu zdaleka nejhorší část roku,“ popsal.

„Pokud se to naplní a zbylých sedm měsíců, co nám zbývá, bude výrazně ekonomicky silnějších, což znamená, že tam budou menší výdaje na podpory a naopak bude mnohem větší výběr na daních, protože bude ekonomická aktivita čilejší, tak by to mělo vykompenzovat a naopak podle našich odhadů to stále míří poměrně výrazně níž než na 500 miliard,“ dodal.

Resort navrhuje schodek ve výši 390 miliard korun. Návrh mimo jiné počítá i s dodatečným navýšením penzí nad rámec zákonné valorizace - a to o 300 korun měsíčně. Právě návrh důchodové novely v pondělí schválila vláda.

Podle předsedkyně Národní rozpočtové ráda Evy Zamrazilové je ale takto vysoký deficit nepřijatelný. „Je to neúměrně vysoká částka vzhledem k tomu, že v tom roce, který byl poznamenán pandemií, tedy v roce 2020, nakonec skončil státní rozpočet deficitem 367 miliard korun, takže je naprosto absurdní, aby v roce, kdy už ekonomika druhým rokem poroste, byl ten schodek ještě hlubší,“ vysvětlila.