Letošní schválený schodek by se mohl zvýšit o dalších 45 miliard. Za bobtnáním jsou i koaliční poslanci

Schválený schodek letošního státního rozpočtu by se mohl proti původnímu návrhu vlády zvýšit o dalších 45 miliard korun na celkových 375 miliard korun. Vláda původně navrhla zvýšení schodku o 50 miliard korun z 280 na 330 miliard. Ve čtvrtečním druhém čtení novely rozpočtu ve sněmovně však koaliční politici vznesli další návrhy na zvýšení výdajů rozpočtu a tím i jeho schodku. Praha 17:24 29. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní poslanci v Poslanecké sněmovně. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce zvýšení výdajů o sedm miliard na sociální věci. Předseda hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS) a poslanec STAN Tomáš Müller chtějí na řešení nárůstu cen energií přidat celkem 38 miliard korun.

Hindls: Stát bude muset udělat reformu daňového systému. Jinak konsolidaci rozpočtu těžko zvládneme Číst článek

Poslanci pak ve čtvrtek navrhli přesuny uvnitř rozpočtu zhruba za 65 miliard korun. Především opoziční poslanci chtějí přidávat peníze například na školství nebo na kulturu. Peníze chtějí brát kromě jiného z vládní rozpočtové rezervy. O návrzích rozhodnou poslanci při závěrečném schvalování novely rozpočtu. Mohlo by se konat již v příštím týdnu.

Jurečka svůj návrh zdůvodnil potřebou zajištění peněz na sociální dávky a podpory v nezaměstnanosti. Celá částka má jít do kapitoly jeho ministerstva. Poslanci Adamec a Müller chtějí navýšit výdaje státního rozpočtu celkem o 38 miliard kvůli zajištění příspěvku na úhradu nákladů za energie a na pomoci podnikatelům s nárůstem cen energií.

Celkové výdaje státního rozpočtu už podle původního vládního návrhu, který vláda předložila poslancům, měly překročit dva biliony korun. Vláda navrhla zvýšit výdaje o 115 miliard, pokud by prošly oba uvedené pozměňovací návrhy, představoval by nárůst výdajů 160 miliard a celkové výdaje by vzrostly na 2,168 bilionu korun.

Přehled pozměňovacích návrhů Přehled poslaneckých pozměňovacích návrhů k vládní novele letošního rozpočtu Zdeněk Kettner (SPD): Převod jedné miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy do kapitoly ministerstva školství na ostatní neinvestiční výdaje, tedy na nákup pomůcek pro žáky a na úhradu prvních 14 dní nemocenské pracovníků v regionálním školství; Přesun 120 milionů z vládní rozpočtové rezervy do kapitoly ministerstva školství na platy nepedagogických pracovníků. Jana Mračková Vildumetzová (ANO): Přesun 100 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy do kapitoly ministerstva vnitra na vybavení dobrovolných hasičů; Převod 855 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy do kapitoly ministerstva vnitra na platy v policii a v hasičském sboru. Jan Hrnčíř (SPD): Přesun 30 miliard korun z odvodů do rozpočtu EU do vládní rozpočtové rezervy. Vladimír Zlínský (SPD): Převod pěti miliard korun z odvodů do rozpočtu EU do vládní rozpočtové rezervy. Klára Dostálová (ANO): Přesun 300 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy ministerstvu pro místní rozvoj na podporu bydlení; Přesun 300 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy ministerstvu pro místní rozvoj na podporu regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Karel Tureček (ANO): Převod jedné miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy do kapitoly ministerstva zemědělství na vodní hospodářství; Přesun deseti milionů korun z vládní rozpočtové rezervy do kapitoly ministerstva zemědělství na podporu odborných periodik pro spolky včelařů, rybářů a myslivců. Karel Sládeček (SPD): V kapitole ministerstva školství převod čtyř miliard korun z podpory společného vzdělávání na speciální školství. Jan Richter (ANO): Převod 2,5 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy do kapitoly Národní sportovní agentury na sportovní dotace. Lucie Šafránková (SPD): Převod tří miliard korun z odvodů do rozpočtu EU do kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí na příspěvky na péči, na dávky lidem se zdravotním postižením a na platy Jiří Kobza (SPD): Převod jedné miliardy korun z příspěvků mezinárodním organizacím a z peněžitých darů vybraným zahraničním institucím do kapitoly všeobecná pokladní správa na řešení krizových situací a na mimořádné výdaje podle zákona o integrovaném záchranném systému. Přesun 65 milionů korun z transformační spolupráce v kapitole ministerstva zahraničí do kapitoly všeobecná pokladní správa na mimořádné výdaje podle zákona o integrovaném záchranném systému a na dotaci Českému svazu bojovníků za svobodu. Marie Pošarová (SPD): Převod jedné miliardy korun z dotací na obnovitelné zdroje energie v kapitole ministerstva průmyslu a obchodu ve prospěch Státního fondu podpory investic na půjčky na bydlení. Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO): Přesun 200 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy ministerstvu kultury na podporu profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů; Přesun 200 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy ministerstvu kultury na podporu jeho příspěvkových organizací. Igor Hendrych (ANO): Převod 500 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy ministerstvu práce a sociálních věcí na dávky sociální podpory a pěstounské péče. Ivo Vondrák (ANO): Přesun 4,2 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy ministerstvu školství na vysoké školy. Šimon Heller (KDU-ČSL): Převod 30 milionů korun z výdajů na lesní hospodářství v kapitole prezidentské kanceláře do kapitoly úřadu vlády na protidrogovou politiku a do kapitoly ministerstva školství na podporu mládežnických spolků. Aleš Juchelka (ANO): Přesun 1,3 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy ministerstvu práce a sociálních věcí na dotace na sociální služby. Iveta Štefanová (SPD): Převod 400 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy ministerstvu zdravotnictví na výzkum a vývoj; Převod 65 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy ministerstvu zdravotnictví na financování krajských hygienických stanic. Karel Havlíček (ANO): Přesun pěti miliard korun z obsluhy státního dluhu ministerstvu průmyslu a obchodu na podporu podnikání kvůli vysokým cenám energií. Radek Koten (SPD): Převod 200 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy ministerstvu vnitra pro policii na řešení migrační krize. Marian Jurečka (KDU-ČSL): Zvýšení schodku letošního státního rozpočtu o sedm miliard korun ve prospěch ministerstva práce a sociálních věcí na nemocenské pojištění, na dávky v hmotné nouzi, na příspěvky na péči, na podpory v nezaměstnanosti a na dávky sociální podpory a pěstounské péče. Přesun 1,97 miliardy korun ze zdravotnických programů ministerstva zdravotnictví do vládní rozpočtové rezervy. Ivo Vondrák (ANO): Převod 800 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy ministerstvu školství na vysoké školy. Oldřich Černý (SPD): Přesun 100 milionů korun z výdajů na příspěvky mezinárodním organizacím a peněžité dary vybraným mezinárodním organizacím v kapitole ministerstva zahraničí do kapitoly ministerstva zemědělství na dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu; Přesun 200 milionů korun z výdajů na příspěvky mezinárodním organizacím a peněžité dary vybraným mezinárodním organizacím v kapitole ministerstva zahraničí do kapitoly ministerstva zemědělství na dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Ivan Adamec (ODS): Zvýšení schodku letošního státního rozpočtu o 38 miliard korun ve prospěch vládní rozpočtové rezervy (osm miliard korun) na příspěvky na úhradu nákladů za energie a ve prospěch ministerstva průmyslu a obchodu (30 miliard korun) pro podnikatelské subjekty v souvislosti s růstem cen energií.