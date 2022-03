Pomoc Ukrajině zatím stála 2,5 miliardy. ‚Nemluvíme, konáme,‘ zní z vlády, schodek se měnit nemá

Humanitární pomoc, peníze na uprchlíky, vojenský materiál i pohonné hmoty. Pomoc Ukrajině, kam minulý čtvrtek vtrhla ruská armáda, si za první týden vyžádala z českého státního rozpočtu zhruba 2,5 miliardy korun. Většinu peněz stát zatím pouze vyčlenil a „utraceny“ by měly být v následujících týdnech a měsících. Odkud současná vláda peníze vzala? A plánuje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) navýšit plánovaný schodek státního rozpočtu? Praha 5:00 3. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlak s vojenskou pomocí pro Ukrajinu | Zdroj: Armáda České republiky

„Mohu pouze konstatovat, že celkový objem finančních prostředků, za který ho pořizujeme, je 400 milionů korun,“ přiblížil v neděli na tiskové konferenci premiér Petr Fiala (ODS) jednu z částek, která byla vynaložena na pomoc Ukrajině.

Řeč byla o daru v podobě vojenském materiálu, který ministerstvo obrany na žádost ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského napadené zemi poskytlo. Jednat se mělo o zbraně. Premiér ale neupřesnil, o jaké konkrétní ukrajinský prezident prosil.

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) darovala ukrajině kromě zbraní, munice a techniky také finanční dary | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Šlo přitom už třetí vojenský dar v posledních týdnech. Už na konci ledna - tedy ještě před ruskou invazí - schválila česká vláda dar v podobě více než 4000 kusů dělostřelecké munice v hodnotě 36,6 milionu korun.

Pár dní po vypuknutí války, v sobotu 26. února, pak přišla další podpora: kulomety, samopaly, odstřelovací pušky, pistole a odpovídající střelivo v hodnotě 188 milionů korun. Celkový účet za armádní techniku, munici či zbraně zatím dosáhl zhruba 650 milionů.

Humanitární pomoc

Zatímco pomoc resortu obrany logicky představuje vojenský materiál, ministerstvo vnitra se zaměřilo na lidi, kteří před válkou z Ukrajiny prchají. V rámci speciálního programu bude lidem po dobu čtyř měsíců poskytovat ubytování, jídlo, hygienické prostředky, ale také kapesné, dopravu či asistenci. Vláda na to uvolnila 1,5 miliardy korun, které se budou utrácet postupně dle potřeby.

Vláda schválila dalších 300 milionů korun, které jsou určeny na naléhavou humanitní pomoc civilních obyvatel přímo na Ukrajině. Pořídit se za tyto peníze měl zdravotnický materiál, nouzové ubytování, nebo potraviny a pitná voda.

„Polovina půjde z rozpočtu ministerstva vnitra, druhá polovina z rozpočtu ministerstva zdravotnictví,“ upřesnil úřad v tiskové zprávě.

Vedle toho Česká republice poskytla Ukrajině další peněžitý dar v objemu 10 milionů. Určen měl být na nákupu zdravotnického materiálu a vybavení. Na humanitární účely tak Česko vynaložilo asi 1,8 miliardy korun.

Pohonné hmoty

Na východ putovaly také stovky tun pohonných hmot, které na pokyn vlády obstarávalo ministerstvo průmyslu a obchodu vedené Jozefem Síkelou (za STAN). „Nemluvíme, konáme,“ napsal k tomu ministr na svém twitteru.

O jaké množství ropy a na kolik její nákup vyšel, nechtěl úřad specifikovat. Nafta a obecně pohonné hmoty jsou pro Ukrajinu nyní klíčové jak v bojích, tak i pro ty obyvatele, kteří se snaží odjet auty do bezpečí.

Podpora studentů

Ministerstvo školství se zase plánuje zaměřit napomoci ukrajinským studentům. „Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy je kromě jiného v kontaktu s vysokými školami, připravuje dotační program na podporu studentů z Ukrajiny a pomáhá vysokým školám s koordinací některých aktivit,“ uvedla pro iROZHLAS.cz jeho mluvčí Aneta Lednová.

Vysoké školy jsou podle ní přípravné poskytnout podporu studentům i akademickým pracovníkům z Ukrajiny. „Kromě toho koordinují nabídku pomoci Ukrajině a prchajícím ukrajinským občanům od dobrovolníků - zejména z řad studentů – a to včetně koordinace finanční a materiální pomoci,“ dodala. Jak se tato pomoc promítne do rozpočtu resortu neupřesnila.

Se změnou rozpočtu nepočítá ani ministerstvo dopravy. A to ačkoliv i to se k pomoci výrazně připojilo. Zavedlo jízdné pro Ukrajince zdarma. České dráhy vypravily humanitární vlaky k hranicím s Ukrajinou - třeba lůžkové vlaky do polské Přemyšli, nebo vlak z Bohumína do Černé nad Tisou a ukrajinského Čopu. ČD Cargo zase pomáhá na Ukrajinu převážet potřebný materiál.

Podfinancovaná obrana

Jen pár týdnů před vypuknutím války na Ukrajině došlo během přípravy státního rozpočtu na tento rok k ponížení peněz pro ministerstvo obrany. Rozpočet klesl o 5,4 miliardy korun. Na vině byla nerealizovaná zakázka na nákup bojových vozidel pěchoty za necelých 5 miliard korun.

V posledních dnech ale ministryně Jana Černochová (ODS) a její nejvyšší úředníci jednali s kolegy z resortu financí. „Ministerstvo obrany intenzivně spolupracuje s ministerstvem financí na přizpůsobení obranného rozpočtu aktuální situaci,“ uvedl v týdnu pro iROZHLAS.cz mluvčí Jiří Caletka.

Právě resort obrany - který by se dal označit za podfinancovaný, protože výdaje na obranu nedosahují dvou procent HDP, jak požaduje NATO - nabyl kvůli situaci na Ukrajině na významu. Kromě toho, že zajišťuje přesun potřebného materiálu na Ukrajinu, jedná s firmami obranného průmyslu a státními podniky o dalších potřebných dodávkách.

„V této složité době je nutno taktéž urychlit modernizaci naší armády. Zároveň je zpřesňován seznam strategických projektů,“ popsal Caletka. Resort ale podle něj nebude žádat o další peníze, pokud by neměl jasný plán, na co půjdou. „Proto v této chvíli nelze specifikovat konkrétní navýšení rozpočtu,” dodal.

I proto vláda ve středu večer rozhodla o tom, že rozpočet resortu obrany se navýší o miliardu korun. Ta bude použitá na nákup ručních zbraní pro české vojáky.

Co na to rozpočet?

Česko je aktuálně v tzv. rozpočtovém provizoriu, státní rozpočet na letošní rok mají na stole nyní poslanci. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) kvůli situaci na Ukrajině nechce naplánovaný schodek ve výši 280 miliard korun měnit.

„Současný návrh rozpočtu na rok 2022 prošel v poslanecké sněmovně prvním čtením se schválenými základními parametry, které ministerstvo financí neplánuje jakkoliv upravovat,“ uvedla pro iROZHLAS.cz Anna Vasko z tiskového odboru ministerstva financí.

Případné dodatečné výdaje na pomoc Ukrajině a jejím obyvatelům bude podle ní vedení ministerstva operativně rozpočtovat v rámci kapitol, případně je přípravné sáhnout do rozpočtové rezervy.

„Ministerstvo financí je připraveno přijmout potřebná rozpočtová opatření tak, abychom operativně posílili příslušné rozpočtové kapitoly ministerstev vnitra, obrany, zahraničních věcí či zdravotnictví a nabídli tak maximální součinnost Ukrajině a jejím obyvatelům,“ dodala. Vše ale bude záležet především na vývoji celého konfliktu.