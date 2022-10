Jsem pro odebrání části peněz prezidentské kanceláři. Opoziční návrhy rozpočet ještě navyšují, říká Stanjura

Ve vládních a sněmovních kruzích se obvykle touto dobou jedná o rozpočtu na následující rok, současnou vládu ale stále zaměstnává letošní rozpočet. Pětikoalice navrhla navýšení schodku hned dvakrát a mohl by se vyšplhat až na 375 miliard. Podle vlády je to kvůli vysokým cenám energií a zdražování. Změny bude v úterý schvalovat sněmovna, část návrhů je ochotna podpořit také opozice. Hostem Radiožurnálu byl Zbyněk Stanjura (ODS). Praha 10:34 18. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Schodek rozpočtu by se mohl vyšplhat až na 375 miliard | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Koalice navrhla zvýšit schodek dvakrát. Proč vláda nenavrhla prohloubení deficitu o vyšší částku hned poprvé?

Musíme připomenout, jak probíhá legislativní proces. Návrh změny rozpočtu na letošní rok jsme schválili v průběhu srpna. V září došlo k astronomickému růstu cen, zejména elektřiny a plynu na světových trzích, takže vláda reagovala zvýšením úsporného tarifu pro letošní rok z 25 % na 40 % ročního plnění.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Budeme částečně kompenzovat náklady i velkým firmám,“ říká Zbyněk Stanjura. „Většina návrhů opozice paradoxně zvyšuje deficit, přestože ve svých vystoupeních kritizují vyšší deficitu,“ dodává.

Současně jsme rozhodli, že budeme částečně kompenzovat vysoké náklady i velkým firmám, což v původním návrhu z hlediska časového posunu nemohlo být. Tyto dvě položky zvedají deficit o dalších 40 miliard korun, které byly načteny až v průběhu druhého čtení.



Pozměňovací návrh poslanců Ivana Adamce (ODS) a Tomáše Müllera (STAN) navrhuje navýšit rozpočet o 30 miliard. Peníze by se měly použít na kompenzace energeticky náročným podnikům. Platí to ale jenom pro letošní rok. Stihnou podnikatelé peníze do konce roku vyčerpat?

Pokud nestihnou, budou peníze čerpat v lednu nebo v únoru. Neznamená to, že pokud nestihnou peníze vyčerpat do konce roku, propadnou zpět do státního rozpočtu. Uvidíme, jak bude čerpání úspěšné. Třicet miliard je kvalifikovaný odhad, kolik by celková pomoc mohla představovat.



Ekonom Marek: Máme vysoce deficitní státní rozpočet a stropování cen by ho jen prohloubilo Číst článek

Kromě velkých pozměňovacích návrhů navrhují koaliční poslanci i menší přesuny peněz. Třeba odebrání 30 milionů prezidentské kanceláři, což navrhuje poslanec Šimon Heller (KDU-ČSL). Vy jste pro?

Doporučím to Poslanecké sněmovně. Uvidíme, jaký bude výsledek hlasování.

Jsou vám blízké i některé opoziční návrhy? Pokud ano, které by to měly být?

Většina opozičních návrhů paradoxně deficit zvyšuje, přestože opozice ve svých vystoupeních výši deficitu kritizuje. Ještě se budeme radit a uvidíme, jak dopadne hlasování poslaneckých klubu v úterý dopoledne.