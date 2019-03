Test Radiožurnálu: nezletilý si objednal alkohol přes internet, všichni kurýři při předávce pochybili

Vybrat si potraviny, drogerii nebo potřeby pro domácí zvířata přes internet a nechat si zboží přivézt až domů. Takto nakupuje čím dál víc lidí v Česku. Rostoucí byznys ale jak se ukázalo nebyl v tomto případě dostatečně kontrolovaný, takže se například k alkoholu snadno můžou dostat i nezletilí. Šestnáctiletý figurant Radiožurnálu bez jediného problému převzal celou objednávku. S rumem nebyl vůbec žádný problém, jeho věk nikdo neověřoval. Praha 6:56 10. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nakupování na internetu může mít svá rizika, například nedostatečné kontrolování věku zákazníků. (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Poprvé objednával na košík.cz s novým uživatelským jménem, takže dostal ještě navíc dárek – víno.

Jen pár kliknutí a kurýr přiveze zákazníkovi nákup až domů. Po upozornění Radiožurnálu začali internetoví prodejci zpřísňovat věkové kontroly.

Kromě objednávky z online supermarketu košík.cz, vyzkoušel šestnáctiletý figurant objednat alkohol i z konkurenčních internetových obchodů rohlík.cz a Tesco. Scénář i výsledek byl stejný, pouze dárek za první nákup tentokrát chyběl.

Internetové obchody ve svých podmínkách zmiňují, že zákazníkovi musí být více než 18 let, to však podle mluvčího České obchodní inspekce Jiřího Fröhlicha nestačí, prodejce musí zajistit, že se alkohol nedostane do rukou nezletilému.

„Je jedno, jakým způsobem to udělá. Jestli u alkoholu umožní vyzvednutí třeba v provozovně, nebo se domluví s kurýrní službou, přepravcem, že bude při prodeji alkoholu ověřovat věk… je to úplně jedno,“ upřesňuje Fröhlich.

Podle všech třech prodejců pochybili jejich kurýři, když nezkontrolovali věk zákazníka, kterému nákup předávali.

Tesco se řídí takzvaným pravidlem ‚odhadni 25‘. „Pokud zákazník nevypadá alespoň na 25 let, má ho řidič požádat o prokázání věku, jinak mu nákup nepředáme. Pokud tedy není osoba, která přebírá nákup, schopná doložit svůj věk nebo její věk nepřesahuje 18 let, neměl by řidič objednávku vůbec předat,“ vysvětluje mluvčí Tesca Václav Koukolíček.

Zpřísnění kontrol

Po upozornění Radiožurnálu Tesco řidičům znovu zopakovalo povinnost kontrolovat věk kupujících.

Řidiči jezdící pro košík.cz musejí kontrolovat dodací listy objednávky, jak upozorňuje provozní ředitel Robert Sobčák.

„V drtivé většině případů objednávky přebírají dospělí lidé, ve většině případů navíc nedodáváme alkohol, takže to by bylo pro toho kurýra zbytečně obtěžující. On je proškolen, má manuál, že jen v případě, když vidí, že osoba, která by měla převzat zakázku, je nebo vypadá nezletile, tak v tom případě se na to podívá.“

Teď chtějí systém upravit tak, aby položka s alkoholem nebo tabákovým výrobkem byla v seznamu zvýrazněná.

Rohlík.cz do dvou dnů po upozornění Radiožurnálu nainstaloval kurýrům do aplikace nové vyskakovací okno.

„Musí zadat náhodně vygenerovaný čtyřmístný pin, který si kurýr musí přečíst, aby ho mohl zadat. Tím pádem ho nutíme, aby si přečetl oznámení, které po něm vyskakovací okno žádá,“ popisuje novinku v aplikaci šéf kurýrů společnosti rohlík.cz Michal Bernhardt.

Speciální pin musí kurýr zadávat jen v případě první objednávky alkoholu nebo tabákových výrobků.

Česká obchodní inspekce se prodej alkoholu přes internet snaží hlídat. Může viníkovi uložit až milionovou pokutu.