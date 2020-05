Dovézt potraviny, změřit pacientům teplotu, připravit léky. Pomohou roboti zpomalit příští pandemii?

Máte hlad? Umíme pomoct, hlásá nápis na boku malých robůtků, kteří se v anglickém městě Milton Keynes proplétají mezi kotníky kolemjdoucích.

Vypadají trochu jako pojízdné kufry na skútr. Nebo fritézy na kolečkách. V krámě do nich prodavač naskládá dvě tři tašky s nákupem a balík vody. Zavře víko, do mobilu napíše adresu a robot s ultrasonickými senzory, GPS navigací a radarem se vydá na cestu.

„Naši roboti zvládli do této chvíli doručit v Milton Keynes sto tisíc zásilek,“ pochlubil se agentuře Reuters před pár dny Henry Harris-Burland ze společnosti Starship Technologies, která se rozhodla pandemii využít jako příležitost.

„Nabízíme teď doručení zdarma pro všechny pracovníky britské Národní zdravotní služby. V těchto dnech, které jsou pro všechny velmi stresující, jim chceme alespoň o trochu zjednodušit život.“

Bezkontaktní sestřička

Technologickou společnost dali před šesti lety dohromady tvůrci oblíbeného komunikátoru Skype. Roboty vyvíjí v Estonsku a ti dnes rozvážejí jídlo kromě Anglie také na univerzitních kampusech ve Spojených státech.

Právě za oceánem mají autonomní vozítka ještě jeden, aktuálně důležitější úkol. V polní nemocnici v kalifornském Sacramentu jezdí roboti společnosti Nuro. Připomínají malá auta a rozvážejí tu zdravotnické potřeby.

„Nasadil bych je v nemocnici, třeba když má zdravotní sestra roznášet jídlo na jednotlivé pokoje,“ přemítá Zdeněk Hanzálek z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT v Praze, co s podobnými roboty do budoucna.

„A kdyby šlo o nějakou vysoce nakažlivou nemoc, ještě horší než současný koronavirus, vyřešilo by to zároveň problém, aby se zdravotník do nedostal do rizikového prostředí. S pacientem si může povídat třeba přes obrazovku.“

Robopsa třeba do skladu

Něco podobného už umí robotický pes Spot od společnosti Boston Dynamics. Vývojáři mu na čenich připevnili tablet a na záda vysílačku. Do budoucna by čtyřnohý robot měl zvládnout pacientům změřit i teplotu, puls, množství kyslíku v krvi nebo rychlost dechu.

A třeba by se po nemocnicích mohl i sám pohybovat. Ostatně naprogramovat to, není tak složité, říká Václav Jirovský z Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství, opět na pražském ČVUT.

„Ve chvíli, kdy autonomní vozidla použijete v nějakém jasně uzavřeném prostoru, který můžeme úplně detailně popsat a víme, co se v něm stane, tak tam je aplikace této technologie nejjednodušší. A už se to léta využívá třeba ve skladovém hospodářství.“

Výzva pro budoucnost

Roboti na kolečkách v současné době už nejsou žádné sci-fi. Někde rozvážejí potraviny, zdravotnický materiál, jinde zase roušky nebo poštu. Například v Číně autonomní vozítka dezinfikují ulice. Pořád ale nezvládnout samy ujet velké vzdálenosti a nejsou ve všech ohledech soběstačná. Kdo ale ví, co všechno se umělá inteligence naučí do příští celosvětové krize.