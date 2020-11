Svařené víno i koktejly až ke dveřím. Podniky bojují o záchranu, sází také na rozvoz nápojů

Omezení prodeje alkoholických nápojů zastavilo byznys řadě gastro podniků. Provozovatelé barů i restaurací si přesto našli způsob, jak lidem zboží doručit – začali s rozvážkou nápojů k zákazníkům domů. Lidé si tak můžou objednat nejenom míchané drinky, ale třeba i čepované pivo nebo horké svařené víno až přímo ke dveřím. REPORTÁŽ Praha / Pardubice 8:09 15. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Provozovatelé barů i restaurací začali s rozvážkou nápojů k zákazníkům domů (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Ještě před vypuknutím pandemie pracoval jako provozní gastro tržnice Manifesto v Praze. Teď Matyáš Wiaczka ve firmě zastává pozici kurýra. „Jelikož prostě máme takovou dobu, jaká je, tak jsme museli vymyslet něco, čím bychom si pomohli. Musíme dělat, co je potřeba,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

V kufru veze hned několik objednávek, ale vesměs jsou tam připravené hlavně namíchané koktejly, horké mošty nebo svařená vína.

„Je tam svařáček – bílý, červený. Všechny ingredience se snažíme brát od lokálních dodavatelů. Všechno je ve skleněných lahvích. Ještě se mi nestalo, že bych přivezl svařák studený,“ usmívá se.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Gastro podniky bojují o záchranu a sází mimo jiné i na rozvoz nápojů až ke dveřím zákazníků. V termoboxech začaly doručovat horké svařené víno nebo třeba koktejly. Více v reportáži Zuzany Švejdové

Pití si objednala Malvína, která už na ze dveří mává – samozřejmě s rouškou přes pusu. „Objednala jsem si to zaprvé proto, že věřím tomu, že to někdo umí dochutit líp než já. A taky samozřejmě, abychom se navzájem všichni podporovali. Mě těší pomáhat ostatním s tím málem, co si můžu koupit. A svařák mám hrozně ráda,“ říká.

Dovoz nápojů je pro Manifesto spíš doplňkem a určitou alternativou, jak si udržet zákazníky, spolupracovníky i zaměstnance.

„Rozvážka samotná samozřejmě plně nenahradí ten výpadek, nemůže kompenzovat úroveň tržeb ani to, jak by provoz vypadal za normálních okolností. Ale je to cesta, jak se nevzdat a zůstat ve spojení se zákazníky,“ popisuje mluvčí firmy Radka Ondráčková.

Svíčková i kuřecí steak. Dvě desítky restaurací v Praze začaly prodávat menu pro školáky za 60 korun Číst článek

„Není to ale pro nás jediná záchranná strategie. Nabízíme jídlo přes okénka nebo objednávky přes platformy, které rozvážejí jídlo domů.“

Dovážka přímo od barmana

Rozvoz drinků nabízí třeba i pardubický Klub 29. Dvakrát týdně si lidé můžou objednat míchaný nápoj přímo od profesionálního barmana Kristiána Šplíchala. Nejenže pití připraví, sám ho i doveze se zabaleným ledem.

„Tohle je z našeho pohledu cesta, jak si v dnešní době může náš běžný zákazník vychutnat koktejl přímo doma v kvalitě, jakou bychom si sami představovali,“ dodává Šplíchal.

Přestože rozvoz jídla i nápojů nebo také jejich prodej ve výdejních okénkách pro podniky představuje jen zlomek obvyklých tržeb, pomáhá jim překonat současná omezení. I proto restauratéři spustili akci s názvem Den okének. Vyzývají tak veřejnost, aby podpořila gastronomii v Česku.