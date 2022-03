Německo odmítá platit za ruský plyn v rublech. Podle Scholze je platební měna uvedená ve smlouvách

Německo odmítlo středeční požadavek Ruska, aby evropské země platily za plyn v rublech. Podle spolkového kancléře Olafa Scholze je měna, ve které se platby provádí, stanovaná ve smlouvách. Ministr hospodářství Robert Habeck pak prohlásil, že požadavek Moskvy představuje porušení těchto smluv. Berlín 19:46 24. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moskva zdůraznila, že hodlá plyn dodávat i nadále podle plánu a změny se mají dotknout jen měny pro účely zúčtování. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Placení plynu v rublech nařídil ruský prezident Vladimir Putin 23. března. Změna by podle jeho příkazu měla přijít do jednoho týdne.

Opatření se podle něj týká zemí, které Rusko nepovažuje za přátelské a které proti němu zavádějí tvrdé ekonomické sankce, tedy i USA, Kanady nebo Británie. Státní plynárenský gigant Gazprom dostal nařízeno, aby tímto způsobem upravil dodavatelské smlouvy.

Putin tím chce mimo jiné zvýšit poptávku po rublech a navýšit tak hodnotu ruské měny. Dalším důvodem může být snaha snížit závislost ruské ekonomiky na transakcích v dolarech a eurech.

Německý svaz energetického a vodohospodářského průmyslu (BDEW) ve čtvrtek varoval, že by se mohla kvůli rozhodnutí Kremlu zhoršit situace u dodávek zemního plynu.

BDEW zároveň vyzval německou vládu, aby v rámci třístupňového nouzového plánu pro zásobování plynem vyhlásila stupeň včasného varování. Tento stupeň znamená, že existují vážné známky toho, že může nastat vývoj, který pravděpodobně povede k výraznému zhoršení situace v zásobování plynem, informovala ČTK.

Podle analytika plynárenství EGÚ Brno Michala Kocůrka ale dodávky ruského plynu do Evropy ohroženy nejsou.

„Nemyslím si, že by toto opatření nutně muselo ohrozit plynulost dodávek do Evropy. Mělo by pomoci ruské centrální bance získat přímo dolary či eura v plném množství, nikoli zprostředkovaně od státního podniku Gazprom. Evropští odběratelé by díky tomu u ní museli nakupovat rubly, což by mohlo mít pozitivní vliv na posilování ruské měny,“ řekl.

Moskva zdůraznila, že hodlá plyn dodávat i nadále podle plánu a změny se mají dotknout jen měny pro účely zúčtování.