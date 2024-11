Rubl se od počátku měsíce propadá. Dodavatelé ovoce do Ruska kvůli tomu ruší dodávky

Banky uspěly v zátěžových testech zaměřených zejména na klimatická rizika, uvedla ČNB

V nepříznivém scénáři by podle ČNB ekonomika upadla do dlouhé recese, což by vedlo ke značným úvěrovým ztrátám a banky by pro udržení stanoveného kapitálu musely využít část svých rezerv.