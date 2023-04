Rakušan: Lidé, kteří si vybírají důchody v hotovosti, tak si je budou moci i nadále vybírat v hotovosti

700 tisíc penzistů si podle ministra vnitra vybírá důchod v hotovosti na poštovních pobočkách. Ve čtvrtečním rozhovoru pro Seznam zprávy přitom ministr Vít Rakušan dodal, že to považuje z pohledu seniorů za poměrně velké bezpečnostní riziko – a že při transformaci České pošty by se i o tom měla vést diskuse. Na to ostře reagoval třeba Karel Havlíček z hnutí ANO, který řekl, že je to nesmysl a že by vláda měla přestat rozhodovat za lidi. Rozhovor Praha 12:22 8. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy jste upřesnil, že případné omezování vyplácení důchodů na poštách by se netýkalo těch, kteří už takto důchody dostávají. Můžete všechny tyto lidi ujistit, že je nebude nutit založit si účet?

Pouze jsem řekl jednu věc, kterou považuji za realitu. Bezpečnostní riziko pro lidi, vybírat si peníze v hotovosti, jít s tím nějakou vzdálenost po ulici, dává určitě příležitost lidem, kteří nemají dobrý úmysl.

Nějaká možnost toho být okraden je v tomto případě rozhodně větší, než když někteří důchodci, a je jich také spousta, používají bankovní účet.

Ale znovu a od začátku říkám: ti důchodci, kteří už v této chvíli si vybírají v hotovosti, chtějí si je vybírat v hotovosti, tak si je budou moci vybírat v hotovosti. Na tom se nic nezmění a nikdy jsem nic takového do veřejného prostoru nevypustil.

Když mluvíte o tom bezpečnostním riziku, vycházíte z nějakých policejních statistik, nebo je to jen váš pocit?

Není to jenom pocit. Je to samozřejmě i konzultace s lidmi z Policie České republiky, kteří si samozřejmě v této chvíli uvědomují, že vybírat si velké částky hotovosti, a pro ty důchodce to samozřejmě velké obnosy jsou,není úplně bezpečné. Koneckonců, i to číslo 700 tisíc je v evropských podmínkách zcela rekordní.

Je otázkou, jestli pošta v minulosti nepodcenila třeba i informační kampaně, jestli se pokoušela dobře vysvětlovat, komunikovat se seniory. A to je právě to, co bych po České poště chtěl.

Já rozhodně nechci nikoho do ničeho nutit, pouze bych si uměl představit, že nějaká edukativní kampaň směřovaná i k seniorům, o tom, že se ty věci dají dělat jednodušším způsobem bez určité míry rizika, tady samozřejmě být může. Ale rozhodně si nemyslím, že si těch 700 tisíc lidí přestane ze dne na den vybírat důchody.

Možnosti výběru

Když tedy budeme mluvit o těch, kteří do důchodů teprve půjdou, říkáte, že chcete hledat nějaké řešení. Jak si to představujete? Uvažujete o tom, že by každý, kdo půjde do důchodu, musel mít povinně účet, nebo že by mu ho stát automaticky zřídil, nebo že byste omezili částku, kterou si ti lidé budou moci najednou vybrat? Jaké věci připadají v úvahu?

Já bych toto spíše nechal na diskuzi s managementem české pošty. Nejsem manažerem České pošty, ale samozřejmě by se debata v téhle chvíli vést měla. Měla by se vést i o tom, jakým způsobem lidi vzdělávat a ukazovat jim možnosti vybírání důchodů.

Ale koneckonců statistiky ukazují, že ti, kdo v současnosti přicházejí do důchodů, ve velké většině mají bankovní účet a ve velké většině si nechávají peníze na něj posílat, a budou si na něj chtít nechat posílat i svůj starobní důchod. To číslo se tedy bude automaticky v průběhu času snižovat.

Spíše než nějaké nucení bych po České poště chtěl efektivní možnost, kterou seniorům při odchodu do důchodu prostě nabídne.

Když říkáte, že stejně ti noví důchodci ty účty mají, má vůbec smysl to řešit? Má smysl, aby ministr vnitra o tom takto veřejně debatoval? Neměli byste to opravdu nechat na lidech, že pokud budou chtít penze v hotovosti, tak je tak zkrátka budou dál dostávat?

Já jsem na to byl tázán a ta odpověď byla taková, že číslo těch lidech by se z mého pohledu samozřejmě snižovat mělo a že novodůchodcům, těm, kteří přicházejí, by měly být doporučovány cesty, aby už nedocházelo k tak masivnímu výběru hotovosti na pobočkách České pošty.

Tady nejde o službu České pošty jako takovou, ta by to jistě zvládla. Domnívám se ale, že v době, kdy chceme digitalizovat, kdy se chceme dostávat k procesům, které společnost zrychlí a budou omezovat třeba i nutnost se na poštu dostávat za takovýmito úkony, tak v té chvíli je dobré o tom hovořit. Ale rozhodně netvrdím, že do toho budeme někoho nutit.

Moje odpověď na otázku paní redaktorky byla taková, že bychom měli diskutovat o tom, jak budeme přistupovat k novým důchodcům a k možnosti vybírání si peněz přímo v hotovosti. Ale rozhodně jsem nemluvil o nějakém tlaku, povinnosti. Koneckonců to ministr vnitra ani rozhodovat nebude.

Rušení poboček

Od pondělka probíhají jednání starostů a zástupců České pošty o rušení poboček. Máte od vedení pošty aktuální průběžné informace o tom, kolik schůzek už proběhlo, a hlavně jestli některá ta jednání směřují k tomu, že by se ten seznam měnil?

Já mám především informaci, která je velmi uspokojivá, a to těsně ze čtvrtka před svátky. Bylo sjednáno 97 procent schůzek, 97 procent primátorek, primátorů, starostech, starostů má termín s Českou poštou.

Schůzky už probíhaly minulý týden a o některých schůzkách mám informace, ale z principu věci si myslím, že se tohle musí nechat na vedení České pošty, a ne na jakémkoliv „politickém zásahu“ ministra vnitra.

Je to odborné kritérium, vláda stanovila pouze počet poboček na základě nařízení Českého telekomunikačního úřadu. Jednotlivé pobočky má a musí vybírat management České pošty, aby tady nedocházelo k nějakému podezření z politických zásahů.

Ano, mám informace, že v některých městech může dojít k několika změnám. Nejedná se o změnu počtu poboček jako takových. Pokud se ale na základě dat, které předloží Česká pošta, a na základě dat, které předloží vedení města, dojde k tomu, že některá z těch poboček v katastru města by byla výhodnější, než jiná, tak se dá ta vybraná pobočka ke zrušení vyměnit.

Vít Rakušan

Vláda má rozhodnutí o snížení počtu poboček na programu svého příštího zasedání 12. dubna. To, že ta jednání mají pokračovat do konce dubna, na tom nic nezmění? Rozhodnete, přestože ta jednání budou ještě pokračovat?

Určitě, ale my jsme chtěli zvolit jiný postup. Chtěli jsme zvolit postup, že to nejdřív vláda odsouhlasí a potom se daný seznam zveřejní starostům. Ještě před rozhodnutím vlády měla probíhat předběžná jednání.

My jsme se ovšem dostali do situace, kdy se minulý týden ve čtvrtek na serveru Seznam.cz objevil seznam těch rušených poboček, který vykazoval chybovost. Byla to pracovní verze.

A my jsme se museli přes noc rozhodnout, jakým způsobem postupovat. Uznali jsme se, že v té chvíli, kdy došlo k nějakému úniku informací, je dobré starostům a starostkám takový seznam, který je skutečně platný, předložit, aby nevycházeli z mediálních spekulací a z pracovní verze.

Vláda bude ve středu určitě hlasovat. Skončilo meziresortní připomínkové řízení, kde mimochodem ministerstvo financí dávalo připomínku, že je ten počet rušených poboček z jejich pohledu nízký. Domnívám se ale, že počet 300 se v této chvíli měnit nebude.

‚Pošta z budoucnosti‘

Nějaký odklad? Že by se pobočky rušily až k prvnímu lednu, jak vyzývají některé kraje? Nic takového nepřipadá v úvahu?

V téhle chvíli chceme dokončit ta jednání, a pokud chceme, aby tento krok měl ekonomický efekt už v letošním roce, tak je skutečně potřeba k tomu přistoupit v tuto chvíli.

Uvědomuji si, že na začátku každé transformace je každý řez nepříjemný. Tohle je radikální řez i přesto, že stále máme největší počet poštovních poboček v celé evropské unii i po tom snížení jako takovém. Ale já si prostě myslím, že k němu teď dojít musí.

My ten čas musíme využít k tomu, abychom stihli předložit legislativu, která se bude týkat financování státních podniků, abychom v červnu byli schopni předložit ten transformační projekt, který zadefinuje poštu jako instituci z budoucnosti.

My teď poštu nelikvidujeme. My teď poštu zachraňujeme. My teď děláme to, aby vůbec nějaké pobočky České pošty v České republice existovaly a sloužily českým občanům.

Někteří starostové tvrdí, že navrhují při těch jednáních s vedením české pošty převedení těch rušených poboček do režimu Pošta Partner, tedy do modelu, kdy by tu poštovní pobočku neprovozovala pošta, ale někdo jiný – třeba majitel obchodu. Pošta na těch jednání ale prý i toto odmítá. Proč? Není to ideální řešení, kdyby pošta ušetřila a lidé nepřišli o tu pobočku a její služby?

Bude to ideální řešení do budoucnosti ve chvíli, kdy se zadefinuje nový model fungování třeba i České pošty Partner. Ta podle současné legislativy totiž musí dávat ty samé služby jako ta klasická stará pošta.

Ten model jako takový není prostě životaschopný. My se až ve chvíli, kdy Česká pošta nadefinuje své úlohy a projde transformací, bavme o nejrůznějších partnerstvích, spojeních, otevírání poštovních okének v supermarketech a podobně.

To je ale věc, která se musí udělat až ve chvíli, kdy skutečně dojde k tomu řezu, který umožní snížení nákladů až o 700 milionů ročně, a který umožní zadefinovat si to, co od té modernější České pošty chceme.