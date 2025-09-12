Ruská centrální banka snížila základní úrok o jeden procentní bod na 17 procent
Ruská centrální banka snížila základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 17 procent. Je to mírnější snížení, než s jakým bezprostředně před rozhodnutím počítala většina analytiků.
Inflace dál zůstává nad cílovou hodnotou a inflační očekávání jsou stále vysoká, uvedla centrální banka v páteční tiskové zprávě.
Většina ruských podniků čeká zpomalování růstu ekonomiky, ukázal průzkum
Číst článek
Analytici v anketě agentury Reuters v průměru očekávali snížení základní sazby o dva procentní body. Analytici odhady postupně upravovali s tím, jak přicházely další statistické údaje. Pokles kurzu rublu k dolaru o pět procent v tomto týdnu vyvolal pochybnosti, zda centrální banka přistoupí k tak vysokému uvolnění.
„Inflační očekávání se v posledních měsících výrazně nezměnila, obecně zůstávají zvýšená. To může bránit udržitelnému zpomalení inflace,“ uvedla banka. Dodala, že v nejbližších letech stále převládá riziko, že inflace bude spíše zrychlovat než zpomalovat. Důvodem jsou především obavy z dlouhodobě nevyrovnaného růstu ekonomiky, vysoká inflační očekávání a zhoršení podmínek v zahraničním obchodě.
Pomalejší tempo
Tempo růstu ekonomiky v Rusku citelně zpomaluje. Ruská státní média tento měsíc s odkazem na oficiální zdroj informovala, že hrubý domácí produkt (HDP) se v letošním roce podle nejnovějších odhadů zvýší o 1,2 procenta po růstu o 4,3 procenta loni. Ministr financí Anton Siluanov už koncem srpna zhoršil původní odhad 2,5 procenta na 1,5 procenta a sama centrální banka počítá s růstem HDP v rozmezí od jednoho do dvou procent. Někteří ekonomové a představitelé podnikatelské sféry ale varují před stagnací nebo i recesí.
„Podle našich odhadů bude ekonomika v letošním a příštím roce nadále růst, i když pomalejším tempem než v předchozích dvou letech. Po přehřátí nemůže být jinak, ale stále to bude růst. Mimoto platí, že čím silnější bude to přehřátí, tím citelnější bude zpomalení ekonomiky,“ uvedla na tiskové konferenci guvernérka centrální banky Elvira Nabiullinová.
Ukrajina stupňuje útoky na ruské rafinérie ve ‚správnou‘ dobu. Rusové čelí palivové krizi
Číst článek
Centrální bankéři podle Nabiullinové zvažovali dvě možnosti - buď snížit hlavní sazbu o jeden procentní bod, nebo ji ponechat beze změny. „Argumenty pro zachování sazby na stejné úrovni byly, že měnové podmínky se výrazně uvolnily a že musíme vyhodnotit důsledky už přijatých rozhodnutí,“ dodala.
„Pokud se pokusíme urychlit růst nyní, dříve než poptávka dožene nabídku zboží, služeb a výroby, inflace se zrychlí a v konečném důsledku ohrozí udržitelný růst. Proto jsme odhodláni snížit inflaci na udržitelně nízkou úroveň,“ řekla Nabiullinová.
Spotřebitelské ceny v srpnu meziměsíčně klesly o 0,4 procenta. V srpnu se obvykle na trh dostává levné ovoce a zelenina z nové sklizně, což přispívá k poklesu cen. V meziročním srovnání inflace v srpnu zpomalila na 8,14 procenta z 8,79 procenta v červenci.
Centrální banka loni v říjnu zvýšila základní úrokovou sazbu na 21 procent, což bylo maximum za více než 20 let, aby zbrzdila inflaci vyvolanou vysokými vojenskými výdaji spojenými s konfliktem na Ukrajině. Tento krok ale zvýšil úrokové sazby v ekonomice nad 25 procent, což mnoha podnikům znemožnilo investice. Nejvíce zasaženy byly zranitelné sektory, jako je stavebnictví, těžba uhlí a hutnictví, uvedla agentura Reuters.
Ruská ekonomika podle statistických údajů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 1,1 procenta. Podle grafu, který minulý týden zveřejnila centrální banka, se HDP v prvním i druhém čtvrtletí v mezičtvrtletním srovnání snížil. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden popřel, že by ekonomika stagnovala, a poukázal na pokračující růst úvěrů. Podpořil také centrální banku, která za svou přísnou měnovou politiku čelí kritice.