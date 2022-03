Ruské zboží mizí z českých e-shopů. Obchodníci škrtli z nabídky potraviny, kosmetiku i hudební nástroje

Ruské zboží zákazník v českých internetových obchodech prakticky nenajde. E-shopy tak vyjadřují solidaritu vůči Ukrajině, která už dva týdny čelí ruským útokům. K vylistování ruského zboží vyzvala internetové obchody Asociace pro elektronickou komerci. K online obchodům se ale přidaly i některé kamenné - třeba potravinové řetězce. Praha 9:16 11. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Solidaritu Ukrajině projevují i české e-shopy (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obchodníci ze své nabídky vyřadili širokou škálu zboží. Od hudebních nástrojů, přes potraviny, alkohol, elektroniku, IT příslušenství až po kosmetiku.

Finanční dopady internetové obchody pocítí. Zboží totiž už měly nakoupené a dovezené do skladů. Přesto to podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky nebudou dopady zdaleka zdrcující.

„Vliv má to, že e-shopy reagovaly ihned. Dopad to má na ten druh zboží a tím pádem na ty e-shopy, které ho měly již naskladněno. Nečekaly, až vyprodají skladové zásoby, a potom že už nenakoupí nové ruské výrobky. E-shopy k tomu přistoupily ještě o krok dříve, vylistovaly pryč i to zboží, které měly na skladech. A to znamená, že to zboží odepíšou se ztrátou, ale není to ztráta, která by měla ovlivnit jejich chod jako celek,“ popisuje pro Radiožurnál Vetyška.

Třeba prodejce hudebních nástrojů vyřadil z prodeje hned čtyři ruské značky, které k nám dodávaly nejen hudební nástroje ale i příslušenství. Zákazníci si tak už nekoupí například mikrofony Oktáva. S ruskými dodavateli obchod ukončil i spolupráci.

„Celkový obrat všech těch čtyř značek za rok by mohl činit třeba jeden milion korun. S touto částkou se musíme pravděpodobně pro letošek rozloučit,“ vypočítává marketingový ředitel obchodu Filip Černý.

Kromě ruského i běloruské

E-shop Mall.cz vyřadil hned den po útoku Ruska na Ukrajinu všechno ruské zboží. V zápětí k němu přidal i to běloruské.

„Loni jsme prodali statisíce kusů ruských výrobků. Mezi oblíbené položky patřily antiviry nebo IT příslušenství. Ale našim rozhodnutím jsme chtěli vyjádřit podporu jak Ukrajině, tak i desítkám ukrajinských kolegů, které máme v týmech,“ říká mluvčí e-shopu Pavla Hobíková.

Na prodejce tak toto rozhodnutí dopadne v řádech milionů korun. Podobně je na tom třeba i Alza.cz. Ta vyřadila z prodeje několik desítek produktů, na jejich místo posunula výrobky privátních značek.

Online prodejce Košík.cz vyřadil nízké desítky druhů zboží, vliv na rozhodnutí měli zákazníci.

„Na Košíku došlo k postupnému vyřazení výrobků z Ruska a Běloruska na základě vzájemného dialogu se zákazníky. V prvních dnech konfliktu se velmi rychle ukázalo, že pro ně je vyřazení výrobků podobným symbolem jako pomoc Ukrajině ve formě potravinové sbírky,“ říká mluvčí František Brož.

E-shopy v tuto chvíli ani neplánují, že by ruské zboží do prodejů vrátily. Loni v e-shopech lidé utratili celkem 223 miliard korun.

Po anexi Krymu v roce 2014 Rusko donutilo některé velké společnosti k vybudování továren v zemi, aby lidé o některé výrobky nepřišli. Kromě kaviáru, vodky, pohanky nebo lněného semínka tak z Ruska pocházejí i některé kapesníčky Zewa, pleny Pampers, lízátka Chupa Chups, bonbony Mentos nebo třeba antiperspiranty Rexona.