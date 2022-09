Rusko skončí jako spižírna a Čína si do ní bude chodit pro nerostné suroviny, říká ekonomka Matesová

Pomoc firmám nemá být zadarmo. Měla by mít formu půjčky, navrhuje ekonom Zámečník

„Tím, že to není zadarmo, že jsou to úročené peníze a musí se jednou splatit, tak tam máte automatický filtr, že si je půjčí jenom ten, který to doopravdy potřebuje,“ vysvětluje ekonom Zámečník.