Západní sankce začínají fungovat až teď. Problém byl v odebírání ruského plynu, míní investiční stratég

Rusko zatím dokázalo nouzově zastavit pád rublu. Na začátku minulého týdne stál jeden dolar přes 100 rublů, na začátku tohoto zpevnil zhruba na 94 rublů za dolar. Ruské měně pomohlo mimořádné zvýšení úrokových sazeb, které na nátlak Kremlu zavedla centrální banka. „Nicméně co se týká strukturálních tlaků, tak ty se stále budují pro soustavné systematické oslabení ruského rublu," říká investiční stratég Štěpán Hájek pro Český rozhlas Plus. Praha 12:42 22. srpna 2023

Podařilo se ruské centrální bance dostat rubl z toho nejhoršího?

Prozatím určitě. Úrokové sazby sice mají nějaký dlouhodobější efekt, to znamená, že bude trvat, než se skutečně propíší do reálného posílení ruského rublu, ale pokud se budeme bavit v termínu nejbližších dní a týdnů, tak se skutečně podařilo zachránit rubl z toho nejhoršího.

Nicméně co se týká nějakých strukturálních tlaků, tak ty se stále budují spíše pro soustavné systematické oslabení ruského rublu.

Jaké jsou hlavní příčiny oslabování rublu?

Ruští politici a ekonomové mají jasno. Může za to podle nich právě centrální banka, která po začátku války na Ukrajině sice zvýšila sazby, ale poté je opět rychle snížila, což podpořilo ekonomickou aktivitu, zvýšilo likviditu ruského rublu.

Nicméně tady to vypadá, že zloděj křičí „chyťte zloděje“, protože tím hlavním důvodem, proč je ruský rubl tak slabý, jako ho vidíme nyní, je právě ruská vláda.

Jsou to ty masivní vládní deficity, protože vláda podporuje velice drahou válku na Ukrajině, takže vytváří spoustu peněz tím, že podporuje výstavbu nebo výrobu munice v Rusku a tím zvyšuje poptávku v Rusku, rozjíždí ta ekonomická kola. Zároveň spouští různé sociální programy.

Takže rublů v ruské ekonomice je skutečně spousta. Na druhé straně Rusko nemá příliš zboží a služeb, kterými by ukojilo ruské spotřebitele. To znamená, že roste poptávka po importech, a to ve chvíli, kdy začíná trochu více klesat obchod Ruska se zahraničím.

Takže to znamená, že západní sankce v tomto směru fungují?

Začínají fungovat, ale až v tuto chvíli. Očekávali jsme, že tyto sankce budou mít efekt takový, který mají nyní, už rok zpátky. Nicméně právě to, že jsme si „nechali“ ruský plyn a ruskou ropu, tak jsme platili za tento plyn právě v ruských rublech, zvyšovali jsme po něm poptávku.

Nyní už jsou sankce docela dost tvrdé a zároveň roste poptávka po importech do Ruska. Tím pádem se tato nevyváženost začíná projevovat právě v neprospěch ruského rublu.

Zmrazené dolary

Zvýšení úrokových sazeb na druhé straně taky dopadne na ruskou ekonomiku. Jak?

Těch dopadů je spousta. Určitě to není dobrá zpráva. Zdržuje to dovozy důležitého zboží. Už nyní Rusko začíná mít problémy s inflací, které bude muset pravděpodobně dále řešit ruská centrální banka dalším zvyšováním úrokových sazeb, protože má trochu svázané ruce.

To znamená, že nemůže intervenovat na devizovém trhu. Určitě ne takovým způsobem, jakým by si mohla představovat, protože má zmrazené devizové rezervy až 300 miliard amerických dolarů ve Spojených státech. To znamená, že ten dopad může skutečně být v tom delším horizontu velmi negativní.

Reálné mzdy ruských obyvatel budou dále klesat. Ta devalvace měny spojená s rostoucí inflací je určitě velice špatná zpráva. Bude se to projevovat za velmi horší konkurenceschopnosti ruské ekonomiky v dalších měsících.