Do Evropy stále proudí ruský plyn. Některé země ho odebírají kvůli nízké ceně nebo ho přeprodávají dál

Rusko provedlo invazi na Ukrajinu už před více než dvěma lety, ale do Evropy stále proudí ruský zemní plyn. I když Evropská unie jeho množství výrazně snížila, plyn se v Evropě používá dál a zvyšuje příjmy Kremlu, píše server německé stanice Deutsche Welle. Svět ve 20 minutách Berlin 9:30 5. května 2024

Když válka začala, museli evropští politici dlouhodobou závislost na ruském plynu a ropě řešit. V roce 2021 dostávala Evropa z Ruska 34 procent veškerého plynu. Obzvlášť závislé na něm byly země střední a východní Evropy, píše server Deutsche Welle.

Když ale sedmadvacítka navrhla zákaz dovozu, německý kancléř Olaf Scholz byl proti s tím, že Evropa záměrně neuvalila na ruské energie sankce, protože je zatím nelze nahradit.

Putin toho využil a v roce 2022 dovoz plynu do Evropy snížil. Obavy z nedostatku energie se ale nenaplnily. Podíl dovozu ruského plynu do členských států klesl ze 40 procent v roce 2021 na zhruba 8 procent vloni, ale spolu s ruským zkapalněným zemním plynem to bylo 15 procent.

Evropská unie závislost na ruském plynu zásadně snížila zvýšením dovozu LNG ze zemí jako Spojené státy nebo Katar. To však bezděčně vedlo k vyššímu dovozu výrazně zlevněného ruského zkapalněného plynu.

Dnes je tak Rusko druhým největším dodavatelem LNG v unii. Vloni jeho dodávky tvořily 16 procent, tedy o 40 procent víc než Rusko unii prodalo v roce 2021. A podle údajů z prvního čtvrtletí letošního roku ruský vývoz LNG do Evropy opět meziročně vzrostl o 5 procent. Nejvíc ho dovážejí Francie, Španělsko a Belgie.

Evropský trh však tolik LNG nepotřebuje. Plyn se proto zpracovává v evropských přístavech a pak se exportuje do třetích zemí, na čemž některé státy a společnosti v unii vydělávají.

Podle nedávné zprávy Centra pro výzkum energetiky a čistého ovzduší (CREA) se vloni většinou do asijských zemí přeposílalo 22 procent evropského dovozu LNG z Ruska.

Debaty o zákazu

Několik evropských zemí jako Švédsko, Finsko a pobaltské státy na Brusel naléhají, aby uvalil naprostý zákaz dovozu ruského LNG. To však vyžaduje souhlas všech členských zemí.

Unie v současnosti debatuje o zákazu reexportu ruského LNG z Evropy a podle agentury Bloomberg i o uvalení sankcí na nejvýznamnější ruské čerpací stanice LNG.

Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů nedávno upozornila, že snižování ruského dovozu LNG musí probíhat postupně, aby nedošlo k energetickému šoku.

Do unie také stále proudí ruský plyn přes plynovody. Přichází do rakouského plynového uzlu Baumgarten přes Ukrajinu.

Rakouská státní energetická společnost ÖMV má s ruským Gazpromem uzavřenou smlouvu až do roku 2040.

Rakousko potvrdilo, že v prosinci z Ruska odebralo 98 procent veškerého svého plynu. Tamější vláda tvrdí, že chce smlouvu s Gazpromem ukončit co nejdříve, ale aby to bylo legální, musí unie nejprve přijmout sankce na ruský plyn.

Velké množství ruské suroviny odebírá i Maďarsko. Nedávno se sice dohodlo na dodávkách z Turecka plynovodem Turkstream, ale ten podle expertů dodává plyn z Ruska.

Nízká cena

Některé země dál odebírají ruský plyn kvůli nízké ceně. Státům jako Rakousko či Maďarsko však může jeho dovoz ukončit Ukrajina – Kyjev tvrdí, že už neobnoví dohodu s Gazpromem, která umožňuje přepravu ruského plynu přes Ukrajinu. A ta vyprší koncem letošního roku.

I když ruský plyn proudí do Evropy dál, jeho celkový podíl na dovozu plynu se od roku 2021 prudce snížil. Evropská unie prohlašuje, že se chce ruských dodávek úplně zbavit do roku 2027.

Podle Benjamina Hilgenstocka z Kyjevské ekonomické školy je tento cíl stále reálnější. Dodává ale, že momentálně nejsou příliš příznivé „politické podmínky“ pro úplné embargo na plyn, zejména na plynovody.

Za potenciální překážku Hilgenstock považuje evropské předsednictví Maďarska v druhé polovině letošního roku. Budapešť má s Moskvou užší vazby než většina členských států.

V otázce LNG je odborník optimističtější, i když kromě evropských kroků musí přijmout opatření i importéři, kteří ho dovážejí velké množství, jako Španělsko nebo Belgie, cituje experta Deutsche Welle.