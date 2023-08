Rusko vyváží levnou ropu do Indie, peníze za ni ale zůstávají v Novém Dillí. Rupie se nesmí vyvážet

Rusko přeorientovalo svůj vývoz ropy na Asii, především na Čínu a Indii. Aby se vyhnulo hrozbě sankcí, obchod není v dolarech, ale v místních měnách. Jenže ani čínský juan, ani indická rupie nejsou plně směnitelné měny. Třeba indická vláda neumožňuje vývoz valut. Ruští exportéři tak mají v Indii už rupií v hodnotě 39 miliard dolarů, jenže si za ně nemají co koupit. Moskva/Dillí 20:00 21. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asijské země nakupují ruskou ropu s výraznou slevou (ilustrační foto) | Foto: Alexander Manzyuk / Anadolu Agency | Zdroj: Profimedia

Rusko se snaží vyhnout hrozbám sankcí a platby v dolarech by teoreticky mohly být zasažitelné. Současně jde i o ideologii, protože Rusko považuje dolarový systém za nespravedlivý a chce přecházet na obchod s jinými měnami, jako jsou juany a rupie.

Indie tedy zaplatí za ropu na účet v indické bance. Problém ale je, že Rusko nemůže rupie vyvést a musí za ně nakoupit zboží.

Naproti tomu čínský vývoz do Ruska je obrovský a dosahuje vyšších částek než import. V případě Indie to ale tak není. Jen za prvních pět měsíců letošního roku vyvezla do Ruska zboží za 639 milionů, ropy ale dostala za více jak 20 miliard.

Obe země se snaží obrovský nepoměr řešit. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov byl už dvakrát v Dillí a přivážel zpět seznamy zboží, které by Indie eventuálně mohla za ropu nabídnout. Údajně by mohlo jít i například o olejové pumpy nebo vybavení pro textilní průmysl. Ledy se ale zatím stále nehnuly.

Indie se v celé situaci chová maximálně pragmaticky. Od začátku války na Ukrajině říká, že je jedno, kdo konflikt začal a na čí straně je pravda. Pouze chtějí, aby konflikt co nejdříve skončil, protože ji ekonomicky poškozuje. Ruskou ropu nyní nakupuje s výraznou slevou a peníze za ní aktuálně dokonce zůstávají v tamních bankách.