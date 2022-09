Ekonomka: Rusové jsou ochotní zajít jakkoli daleko. Smlouvy s Moskvou budou za cenu loutkové vlády

Rusko dál využívá plyn jako hlavní zbraň proti Západu a škrtí jeho dodávky Evropě, je přesvědčená ekonomka Jana Matesová, dlouholetá zástupkyně Česka u Světové banky: „Je potřeba říct, že žádná varianta budoucího vývoje není v tom, že uděláme smlouvy s Ruskem na dodávky plynu. Ne. Když uděláme smlouvy s Ruskem, bude to za cenu toho, že tady pak bude loutková vláda.“ Praha 22:22 16. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malba ruského prezidenta Putina na zdi domu v Bělehradě. Nad původní nápis „bratr“ někdo červeným sprejem dopsal „vrah“. | Foto: REUTERS/Zorana Jevtic | Zdroj: Reuters

Evropské země hledají cesty, jak přežít zimu bez ruského plynu a dál neprohlubovat inflaci. „Provozovny v Německu budou vytápěny na pouhých 12 stupňů, ne na 19 jako u nás. Německá společnost to ale chápe,“ upozorňuje Matesová.

Host: ekonomka a dlouholetá zástupkyně ČR u Světové banky Jana Matesová. Moderuje Zita Senková

„Lidé jsou sice nazlobení na předchozí vládu, že i po anexi Krymu dál prohlubovala závislost na Rusku a prodala největší německé zásobníky plynu Gazpromu, který je nenaplnil. Ale pro současná přísná opatření mají Němci pochopení.“

Atmosféra v německé společnosti je podle ní mnohem klidnější než v Česku. Matesová soudí, že nás čeká nejobtížnější doba od roku 1990. „Tehdy ale měla naprostá většina společnosti odhodlání překonat všechno. Hlavně ať jsme z toho bývalého marastu venku,“ srovnává ekonomka a doplňuje, že pro Evropu bude nadcházející zima nejtěžší období od roku 1948.

Plyn jako zbraň

Situace bude dál závislá na vývoji ruské agrese proti Ukrajině.

„Je ale zjevné, že Rusové jsou ochotní zajít jakkoli daleko. Máme tady realistickou hrozbu jaderného ohrožení ze záporožské elektrárny. Máme tady úplnou destrukci Ukrajiny... Žádná varianta budoucího vývoje ale není v tom, že podepíšeme smlouvy s Ruskem na dodávky plynu. Opravdu ne. Plyn je jednou z hlavních zbraní v této válce,“ varuje Matesová.

A přidává i další hrozbu ze strany Ruska – mezinárodní propagandu a ovlivňování politické situace v jednotlivých zemích. „To umí Rusko velmi dobře. Čili každá taková smlouva by Rusku dávala další možnost, jak s dodávkami plynu manipulovat, zavírat, otevírat kohoutky, jako to dělá teď celé Evropě.“

„V extrémní podobě jsme to zažívali přes 40 let. Dnes je samozřejmě jiná politická situace. Jsme součástí NATO a EU. Ale neříkejme si, že důsledky prokremelského nastolení by se projevily až v budoucnu. Československo byla jediná vyspělá demokracie v předválečné době ve střední Evropě, jedna z nejvyspělejších na světě. A přesto to trvalo necelé tři roky od konce druhé světové války do komunistického puče. Tyto věci mohou jít velmi rychle,“ varuje dál ekonomka.

Soběstačná Evropa?

Cesta k surovinové soběstačnosti podle Matesové nebude jednoduchá: „Nepůjde to samozřejmě hned. A nikdy nepůjde o úplnou soběstačnost. Nerostné suroviny Evropa nemá. Zpracování chemických sloučenin je ekonomicky nebo ekologicky nevýhodné. Síť obnovitelných zdrojů vybudovanou nemáme.“

„Je však třeba semknout se, zkrátit dodavatelské řetězce. A pokud jejich části budou na jiných kontinentech, tak jen ve spřátelených demokratických zemích,“ zdůrazňuje ekonomka.



„Uvědomme si konečně, že poválečný systém založený na smlouvách se rozpadl. Panuje chaos. A podívejme se i na to, jak Rusko manipuluje s Afrikou, kam dlouhá desetiletí dováží zbraně. Kromě plynu si Putin také pohrává s cenami obilí, aby tam způsobil případně hladomor a migrační vlny do Evropy,“ soudí Jana Matesová a dodává:

„Vyspělý demokratický svět s tržními ekonomikami prostě nemůže být závislý na zemích, které jsou k němu nepřátelské.“

