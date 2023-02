Rusko vyvezlo loni asi o čtvrtinu plynu méně než před invazí na Ukrajinu. Limitovaný je i obchod s ropou

Vývoz plynu z Ruska v loňském roce klesl o 25,1 procenta na 184,4 miliardy krychlových metrů, zejména kvůli sabotážím na plynovodech Nord Stream a odklonu evropských zákazníků od ruského plynu. Uvedl to v pondělí vicepremiér Alexandr Novak. Situace kolem dodávek ruského plynu do Evropy se zkomplikovala, když Rusko loni v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Moskva 18:51 13. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vývoz ruského plynu klesl v loňském roce na 184,4 miliardy krychlových metrů (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rusko nyní podle Novaka pracuje na diverzifikaci své exportní infrastruktury a mohlo by prodávat více plynu do Asie a Tichomoří.

„Za tímto účelem (ruská státní plynárenská společnost) Gazprom podle instrukcí ruského prezidenta (Vladimira Putina) urychluje výstavbu trasy na Dálný východ a plynovodu Síla Sibiře 2,“ uvedl podle agentury Reuters Novak. Již existujícím plynovodem Síla Sibiře dodává Rusko plyn do Číny.

Vicepremiér Novak rovněž uvedl, že Rusko hodlá v letošním roce prodávat přes 80 procent svého vývozu ropy do zemí, které považuje za přátelské. Rusko v poslední době kvůli sankcím ze strany západních zemí zvyšuje dodávky ropy do Číny a do Indie, kam tuto surovinu prodává s výraznou slevou.

Evropská unie spolu se skupinou ekonomicky vyspělých zemí G7 a s Austrálií od loňského 5. prosince zavedla maximální cenu 60 dolarů za barel ruské ropy přepravované po moři. V případě překročení tohoto limitu je zakázáno ropu převážet a pojišťovat její přepravu.

Letos 5. února vstoupily v platnost i cenové stropy na ruské ropné produkty. Evropská unie také zavedla embarga na dovoz ruské ropy a ropných produktů.

Podle údajů od obchodníků a analytiků se vývoz ruských ropných produktů po moři v období od 1. do 12. února meziměsíčně snížil zhruba o deset procent. Důvodem je podle Reuters embargo EU, nedostatek tankerů a rovněž uzavírky přístavů v důsledku bouří.