Spojených států jsou blíže zákazu ruské ropy a plynu. Senát schválil návrh odmítající jejich dovoz

Americký Senát ve čtvrtek posunul blíže k přijetí návrhy zákonů, které by zakazovaly dovoz ruské ropy či plynu do Spojených států a odebraly Rusku status běžného obchodního partnera. Obě opatření byla přijata jednomyslně poté, co senátoři týdny s jejich schválením otáleli. Ukončení běžného obchodního vztahu by otevřelo vládě prezidenta Joea Bidena možnost navýšit cla na dovoz některých ruských produktů, vysvětluje agentura AP. Washington 18:41 7. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký Senát | Foto: Senate TV | Zdroj: Reuters

Biden už nové smlouvy o dovozu ruských energií zakázal exekutivním nařízením z 8. března, Sněmovna reprezentantů návrh zákona v tomto duchu přijala o den později. Před třemi týdny pak navázala přijetím návrhu o přerušení běžných obchodních vztahů. Podle kongresového zpravodaje televize CNN se nicméně druhý z návrhů po čtvrtečním hlasování Senátu ještě vrací do sněmovny předtím, než jej dostane k podpisu prezident.

Stop ruskému plynu? Rusko to poškodí v delším horizontu, Evropu hned, upozorňuje ekonom Dvořák Číst článek

„Je to velká, velká věc, že to konečně dotáhneme do konce,“ řekl před hlasováními lídr Demokratické strany v Senátu Chuck Schumer. „Přál bych si, aby se to mohlo stát dřív, ale po týdnech rozhovorů s druhou stranou je důležité, že jsme našli cestu kupředu,“ dodal. Pro oba projednávané návrhy nakonec hlasovalo všech 100 senátorů, což je v kontextu posledních let extrémně vzácný úkaz.

Vývoj v Kongresu znamená další stupňování americké reakce na ruskou invazi na Ukrajinu, která do jisté míry sjednotila demokraty a republikány. Podporu obou stran mají tvrdé sankce proti klíčovým sektorům ruské ekonomiky i vyzbrojování ukrajinské armády. Bílý dům ve středu oznámil další rozšíření sankčního režimu, přičemž nový balík míří proti vazbám největších ruských bank, ale také dětí ruského prezidenta Vladimira Putina, na majetky v USA.