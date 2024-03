Vývoz ropy po moři z Ruska dosáhl letošního maxima, za týden vzrostl o 590 000 barelů denně

Vývoz ropy z Ruska po moři se výrazně zvýšil a v týdnu do 10. března se dostal na letošní maximum 3,7 milionu barelů denně. Informovala o tom v úterý agentura Bloomberg. Více se vyváží hlavně z klíčového tichomořského přístavu Kozmino, kde nakládku v předchozím týdnu brzdilo nepříznivé počasí. Nárůst za jediný týden tak činí 590 000 barelů denně. Vývoz ropy z Ruska podléhá sankcím, které na Moskvu za invazi na Ukrajinu uvalily západní státy. Moskva 18:08 12. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ropný tanker Shun Tai kotví v terminálu Kozmino v Nachodském zálivu poblíž přístavního města Nachodka v Rusku (archivní foto) | Foto: Tatiana Meel | Zdroj: Reuters

Výrazné zvýšení exportu přichází krátce poté, co Moskva obnovila svůj závazek vůči skupině OPEC+ odvrátit globální přebytek ropy a podpořit cenu suroviny omezením produkce. Skupina OPEC+ zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem.

Objem exportu byl za poslední týden o 420 000 barelů denně vyšší, než kolik Moskva svým partnerům slíbila, že bude v prvním čtvrtletí dodávat na trh. Čtyřtýdenní průměr překonal cílový objem o 80 000 barelů denně.

Na druhé čtvrtletí Kreml plánuje odklon od exportních cílů ve prospěch omezení produkce. Rusko svůj současný závazek omezovat produkci ropy v únoru nenaplňovalo, zatímco na začátku roku se jím řídilo téměř ze 100 procent.

Hrubá hodnota vyvážené ropy se prudce zvýšila a dostala se na nejvyšší hodnotu od loňského října. Za uplynulý týden vzrostla na 1,86 miliardy dolarů (43,1 miliardy Kč), a to navzdory mezinárodním sankcím navrženým tak, aby omezily schopnost prezidenta Vladimira Putina financovat válku na Ukrajině. Ta trvá už více než dva roky.

Minulý týden bylo v tichomořském přístavu Kozmino naloženo jedenáct tankerů. To je jen o jeden méně než rekordní počet zaznamenaný v týdnu do 4. února, a o pět více než v předchozím týdnu, kdy oblast zasáhla prudká bouře se silným větrem.

Vývoz ropy z Ruska do Asie se ve čtyřtýdenním období do 10. března zvýšil na 2,92 milionu barelů denně z 2,89 milionu v předchozím čtyřtýdenním období. Asi 1,37 milionu barelů ropy denně bylo naloženo na tankery mířící do Číny.

Tato asijská velmoc dováží dalších zhruba 800 000 barelů ruské ropy denně přes ropovody, a to buď přímo z Ruska, anebo přes Kazachstán.

Vývoz ruské ropy na lodích, které měly jako destinaci indické přístavy, činil v průměru 1,08 milionu barelů denně. Čísla o vývozu do Indie a Číny ještě porostou, až budou moct do vývozních přístavů lodě, které teď neukazují informace o destinaci svého nákladu, upozornil Bloomberg.

Ekvivalent asi 320 000 barelů ruské ropy denně byl na plavidlech signalizujících jako destinaci egyptské přístavy Port Saíd nebo Suez. Případně se u této ropy očekává, že bude přeložena z jedné lodi na druhou u pobřeží Jižní Koreje. Náklad pak obvykle končí v přístavech v Indii nebo v Číně.

Zhruba 100 000 barelů denně ve čtyřtýdenním období do 10. března připadá na ropu z tankerů, u kterých není jasná destinace. Většina tohoto nákladu pochází z přístavů na západě Ruska a pokračuje přes Suezský průplav.

Končit může v Turecku, případně se také překládá z jednoho plavidla na druhé. Většina takové překládky se nyní odehrává ve Středozemním moři, zejména u pobřeží Řecka.

Vývoz ruské ropy po moři do evropských zemí ustal. Když se na konci loňského roku zastavil vývoz do Bulharska, jediným trhem pro ruskou ropu v blízkosti přístavů na západě Ruska tak zůstalo pouze Turecko.