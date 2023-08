ONLINE: Rusko čeká pádivá inflace až 100 procent. Zachrání ho jen export zboží v dolarech, tvrdí ekonom

Rusko spěje k situaci, kdy se bude roční inflace v zemi pohybovat od 20 do 100 procent, tvrdí ruský profesor ekonomie Igor Lipsic. V rozhovoru se stanicí Nastojaščeje vremja také řekl, že v Rusku si oficiální představitelé nemůžou dovolit vysvětlit současný prudký pád rublu ruskou invazí na Ukrajinu a s ní spojenými omezeními zahraničního obchodu, a proto z něj viní centrální banku. Sledujeme online Moskva 20:14 15. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruské rubly | Foto: Fotobanka Stock Exchange

„Rubl bude dál slábnout. Rusko vstupuje do situace pádivé inflace. Pádivá znamená od 20 do 100 procent za rok,“ varoval v rozhovoru Lipsic.

Nyní se inflace v Rusku pohybuje kolem čtyř procent. Za poslední tři měsíce pak v ročním srovnání a po sezonním přepočtu dosáhl podle centrální banky cenový růst v průměru 7,6 procenta. Rubl ale v pondělí oslabil za psychologicky důležitou hranici 100 rublů za dolar.

Podle Lipsice bude rubl dál hodnotu ztrácet. Jediné, co by ruskou měnu podle něj mohlo zachránit, by byl export zboží výměnou za platby ve spolehlivé měně, jako je dolar nebo euro. Takovou možnost ale Rusko kvůli západním sankcím přijatým v reakci na ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině nemá.

„Je takový vtip, který teď všude říkám: ‚Rubl nemá kurz, rubl má před sebou jedinou cestu. A to cestu ztráty hodnoty.‘ A ten vtip je pravdivý,“ uvedl také v rozhovoru Lipsic, který dal tento měsíc výpověď ze své pozice na Vysoké ekonomické škole v Moskvě.

Ještě závažnější než vysoká míra inflace jsou podle ekonoma vyhlídky, že inflace v Rusku bude nestabilní, což ohrozí podnikání. „Když člověk netuší, jak se budou ceny měnit, není žádná předvídatelnost, je velmi těžké podnikat. Při pádivé inflaci začíná byznys umírat,“ podotkl Lipsic.

Rubl prudce oslabil už na konci loňského února, hned po zahájení invaze. Loni v březnu tak dolar vystoupil až nad 120 rublů. V následujících měsících se ale ruská měna vzpamatovala a zpevnila na maximum za více než sedm let. Od konce loňského roku ale rubl vytrvale oslabuje, od začátku letošního roku ztratil k dolaru asi 30 procent hodnoty a od začátku invaze na Ukrajinu asi 25 procent.