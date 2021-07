Unie prodloužila Rusku hospodářské sankce za konflikt na Ukrajině. Nedodržuje podmínky mírové dohody

Státy Evropské unie se v pondělí shodly na dalším půlročním prodloužení hospodářských sankcí uvalených na Rusko za jeho roli v konfliktu na východě Ukrajiny. Ministři zahraničí členských zemí v pondělí formálně již potřinácté prodloužili platnost postihů zaměřených na banky, energetické podniky či dovoz zbraní. Brusel 12:10 12. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proruští separatisté | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Pondělní rozhodnutí navazuje na červnový summit prezidentů a premiérů zemí EU, podle nichž Moskva nadále neplní podmínky mírové dohody z Minsku.

„Ve světle faktu, že tyto dohody nejsou Ruskem zcela v praxi dodržovány, se lídři jednomyslně shodli na pokračování ekonomických sankcí proti této zemi,“ uvedla v pondělním prohlášení Rada EU, tedy orgán členských států.

Rozsáhlé sankce

Sankce omezují přístup některých ruských bank a společností na kapitálové trhy EU, zakazují některé formy finanční pomoci a zprostředkování pro ruské finanční instituce. Zakazují také dovoz a vývoz jakéhokoli zboží, které by mohlo Rusko vojensky využít. Vztahují se také na vývoz citlivých technologií, které by mohl využít ruský energetický sektor například k produkci ropy. V platnosti budou po dnešním rozhodnutí nejméně do konce ledna příštího roku.

V převážně ruskojazyčném Donbasu na východě Ukrajiny propuklo povstání proruských separatistů v roce 2014. Boje s vojsky prozápadní vlády v Kyjevě si dosud vyžádaly více než 13 000 mrtvých. Kyjev a Západ obviňují Rusko z vojenské podpory separatistů, Moskva to popírá. Mírové dohody podepsané v běloruské metropoli v letech 2014 a 2015, které jsou podmínkou pro ukončení sankcí, však neplní.