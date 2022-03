Sankce nezbaví Rusko schopnosti válčit. Munici a palivo si umí vyrobit, upozorňuje ekonom Singer

Rusko kvůli západním sankcím přichází o devizové rezervy, rubl strmě klesá a problémy mají nejvýznamnější banky. Kreml ale tvrdí, že sankce očekával a Rusko je na ně prý připravené. „Je za tím propagandistická válka a pocit, že to Rusko nějakou dobu vydrží, protože Rusové jsou na ekonomické problémy zvyklí,“ míní ekonom a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer. Praha 19:44 1. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonom Miroslav Singer | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Bavíme se o sankcích, které omezují schopnost Ruska nakupovat v zahraničí. Ale munici a palivo si umí vyrobit samo. Sankce vás nezbaví schopnosti válčit, sankce to prodraží a zkomplikují. Nemalujme si, že sankce zastaví konflikt,“ upozorňuje ekonom.

Singer se nedomnívá, že by Rusku hrozil bankrot, což navíc v mezinárodních financích může znamenat leccos: „Považuji za pravděpodobné, že Rusko odmítne v rámci odpovědi na ty sankce plnit některé své závazky vůči zahraničním investorům.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Miroslav Singer, ekonom, bývalý guvernér České národní banky

„To se může nazývat bankrotem, ale on to svým způsobem zase takový bankrot není. Prostě v tuto chvíli dochází k ekonomické válce a ta válka bude mít pro Rusko velmi významné náklady. Ale není to tak, že ji nebude válčit z druhé strany,“ dodává.

Jisté prý je, že ruské centrální bance se zúžily možnosti, jak korigovat kurz rublu. Některé má ale stále k dispozici: „Prožil jsem dvacet let života v systému, který kurz určoval administrativně, cizí měny se přidělovaly. To je varianta, ke které se Rusko může vrátit,“ naznačuje Singer.

„Politici objevili, že je populární zaujímat razantní stanoviska. Jaká bude schopnost to vydržet, když ty věci začnou bolet, to se ukáže.“ Miroslav Singer

Ruská centrální banka také zvýšila úrokové sazby na dvacet procent, což prý může ohrozit solventnost ruských bank více než hromadné vybírání vkladů běžnými Rusy. „Jsem skeptický vůči runům na banky ve vlastní měně. Obecně centrální banka je v takové situaci schopna dodat měny, kolik obyvatelstvo chce,“ poznamenává.

Kdo utrpí víc?

Kromě zmrazení rezerv centrální banky Rusko podle Singera nejvíce bolí odstřižení od systému SWIFT. Ruské banky tak přišly o možnost, jak realizovat mezinárodní transakce.

I když se prý najde cesta, jak peníze posílat například přes Čínu, bude to znamenat vyšší náklady. A někteří dodavatelé na to nebudou chtít vůbec přistoupit, protože se tím snižuje pravděpodobnost, že dostanou zaplaceno.

„Čína je hlavní ekonomika, která se s Ruskem teď i nadále ochotna obchodovat a provozovat finanční transakce. Ale když jdou přes někoho, tak se za to musí platit. Kdyby to mělo být zadarmo, tak už s tím v tom rozměru obchoduje před sankcemi,“ zdůrazňuje.

Singer podotýká, že obchodní válka přináší ztráty pro obě strany, relativně více ale poškozuje chudší stranu, tedy Rusko. Zároveň ale nechce odhadovat, jak se situace projeví například v cenách energií.

„Po minulém týdnu naši politici objevili, že je populární zaujímat razantní stanoviska a evidentně je zaujímají. Jaká bude schopnost to vydržet v okamžiku, kdy ty věci začnou bolet, to se ukáže,“ uzavírá.

Poslechněte si záznam celého rozhovoru v Interview Plus.