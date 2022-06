Rusko oznámilo krácení dodávek plynu na Slovensko o polovinu. Z Německa do Francie neproudí žádný

Ruská strana oznámila slovenským plynárnám SPP krácení dodávek zemního plynu na pátek o polovinu, řekl na konferenci ITAPA 2022 generální ředitel SPP Richard Prokypčák. Zmínil riziko možného úplného zastavení dodávek plynu z Ruska na Slovensko, dosavadní vývoj ale podle něj fungování podniku neohrožuje. Nižší dodávky ruského plynu proti plánu SPP už tento týden zaznamenaly, nebyly ovšem tak výrazné. Bratislava 10:45 17. 6. 2022 (Aktualizováno: 11:51 17. 6. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovensko se obává úplného zastavení dodávek plynu z Ruska (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Krácení dodávek o polovinu nás teď nepostihuje. Pracujeme s reálným rizikem, že se zastaví úplně,“ řekl Prokypčák. Dodal, že dodávky ruského plynu pro SPP klesly už ve středu, a to o desetinu, ve čtvrtek už výpadek dosáhl 34 procent.

Státem kontrolovaná firma SPP, která je největším dodavatelem plynu na Slovensku, podle Prokypčáka díky novým kontraktům dováží plyn od Severního moře přes Německo a Českou republiku, kromě toho dostává i zkapalněný zemní plyn (LNG).

„Mým cílem je, aby domácnosti ani průmysl nebyly zasaženy,“ řekl Prokypčák. Dodal, že společnost pokračuje v doplňování zásobníků plynu, které chce mít naplněny do 10. července tak, aby země zvládla příští topnou sezonu.

Slovensko má nyní v zásobnících uloženo množství plynu, které odpovídá téměř třetině roční spotřeby země. Podle dostupných údajů jde o jeden z nejlepších výsledků v rámci EU.

Německo a Francie

Tok zemního plynu z Ruska do Německa plynovodem Nord Stream 1 byl v pátek dopoledne stabilní, a držel se v blízkosti hodnot, na které je ruská státní plynárenská společnost Gazprom snížila ve čtvrtek.

Z Německa už ale od středy neproudí žádný plyn do Francie, což francouzský provozovatel plynovodní soustavy dává do souvislosti s problémy kolem snížení dodávek Nord Streamem 1. Francie si ale chybějící plyn zajišťuje jinde, uvedla agentura Reuters.

Stabilní na snížených úrovních je i tok ruského plynu do Evropské unie přes Ukrajinu. Plynovodem Jamal-Evropa, který už Rusko přestalo pro přepravu plynu do EU využívat, ale který funguje v obráceném režimu, se tok plynu zvýšil. Toto potrubí se využívá už jen ve směru ze západu na východ, což znamená, že plyn v něm proudí z Německa do Polska.

Fyzický tok plynu do Německa přes Nord Stream 1 v pátek ráno činil 29,4 milionu kilowatthodin za hodinu (kWh/h), zatímco ve čtvrtek večer se pohyboval kolem 30 milionů kWh/h. Je tak v souladu s požadavky na přepravu, které činí 29,4 milionu kWh/h.

Maximální objem dodávek ruského plynu přes Nord Stream 1 zůstává na 67 milionech metrů krychlových za den, což odpovídá hodnotě 30,414 741 kWh/h.

Gazprom tento týden ve dvou krocích maximální objem dodávek snížil, běžná hodnota do té doby činila 167 milionů metrů krychlových plynu za den. Nyní je tedy maximální kapacita dodávek asi na 40 procentech té původní.

Technické důvody

Gazprom uvádí, že omezení dodávek si vyžádaly technické důvody, a sice zpoždění při opravě zařízení společnosti Siemens Energy. Podle Gazpromu situaci komplikují sankce, které na Rusko uvalily západní země, protože zařízení se opravuje v Kanadě.

Podle německého ministra hospodářství Roberta Habecka jsou ale za kroky Gazpromu politické důvody. Rusko čelí západním sankcím za svou únorovou invazi na Ukrajinu.

Plynovod Nord Stream 1 čeká od 11. do 21. července plánovaná roční údržba. V té době tok plynu obvykle ustává.

Cena plynu pro evropský trh se v pátek krátce před 11.00 SELČ ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohybovala kolem 132 eur (3260 Kč) za megawatthodinu (MWh). Proti čtvrtku tak vykazovala růst o více než šest procent. Před rokem se pohybovala kolem 19 eur.

Dodávky ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu tranzitním bodem Sudža v pátek ráno dosahovaly 41,9 milionu metrů krychlových za den. Snížily se tak ze čtvrtečních 42,5 milionu metrů krychlových za den, uvedl Gazprom.

Požadavek na přepravu plynu přes slovenský hraniční uzel Veľké Kapušany v pátek činily 36,9 milionu metrů krychlových za den, proti čtvrtku beze změny, uvádí ukrajinský provozovatel plynovodní soustavy.

Objem plynu z měřicí stanice Mallnow na východě Německa ve směru do Polska v pátek vzrostl na 5,12 milionu kWh/h, zatímco ve čtvrtek činil 4,47 milionu kWh/h, ukazují data německé společnosti Gascade.

Naopak z Německa do Francie už od středy žádný plyn neproudí, oznámil v pátek francouzský provozovatel plynovodní sítě GRTgaz. Příčinu vidí právě v omezených dodávkách z Ruska.

Výzva k plnění zásobníků

„Společnost GRTgaz je před nadcházející zimou i nadále velmi ostražitá a vyzývá obchodní společnosti, aby pokračovaly v plnění zásobníků, jak je to jen možné,“ uvedla společnost. Ta je součástí hlavního francouzského dodavatele plynu Engie.

„Od 15. června společnost GRTgaz registruje, že fyzický tok plynu mezi Francií a Německem se zastavil. Na začátku roku 2022 činil zhruba 60 gigawatthodin za den (GWh/d), což je jen deset procent kapacity na propojovacím bodě,“ uvedl francouzský podnik.

GRTgaz uvádí, že Francii letos v létě nedostatek plynu nehrozí. Nižší objemy z Německa totiž země dokáže nahradit vyšším dovozem ze Španělska a zvýšenou kapacitou v terminálech na metan. Francie má nyní strategické zásobníky plynu naplněné asi na 56 procent, uvedl provozovatel. Obvykle jsou zásobníky v tomto ročním období plné z 50 procent.