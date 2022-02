Bývalý konzul Votápek: Sankce vůči Rusku jsou nedostatečné a slabé, musíme být trošku kreativní

Seznam zemí, které uvalily na Rusko sankce, se rozšiřuje. K Velké Británii a Spojených státům se přidaly Austrálie či Japonsko. Evropské sankce vůči Rusku kvůli uznání samostatnosti separatistických území na východě Ukrajiny začnou platit ve středu odpoledne. Jsou dostatečné? Hostem Radiožurnálu byl analytik mezinárodních vztahů a bývalý generální konzul v Rusku Vladimír Votápek. Praha 13:19 23. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin rozhodl o uznání separatistických republik v pondělí | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jak hodnotíte ty sankce, které zatím Evropa, USA a Británie na Rusko uvalily? Koho budou bolet nejvíce?

Myslím, že jsou to sankce, které Rusko očekávalo. Jsou to sankce, které Kreml zahrnul do svých úvah, do svých kalkulací a nevedly vůbec k tomu, aby od té agrese upustil. To znamená, že jsou to sankce nedostatečné a slabé.

Vy byste čekal jaké další kroky?

Musíme být trošku kreativní, vystoupit z nějakého očekávaného rámce a ty naše sankce musí být velmi citlivé pro velkou skupinu ruské elity. Ne pro desítky, nebo byť třeba i stovky špičkových politiků nebo osobností Ruské federace, ale pro miliony politiků nebo špičkových osobností Ruské federace. Pro velkou část ruské elity, která potom svým tlakem může změnit směr Putinovy politiky.

Pokud se k tomu neodvážíme, budeme vždy přicházet, s odpuštěním, s křížkem po funuse a svým způsobem spoluzaviníme to, že ruská agrese bude pokračovat dál a dál.

Abychom byli konkrétní. Pokud bych teď byla ruským oligarchou a ocitla se na tom seznamu Evropské unie, co konkrétně to znamená pro mě a moji rodinu?

Bude to samozřejmě komplikace pro jeho život. Ten člověk nebude moct nějakou dobu cestovat na západ. Není nikde řečeno, že jeho rodina také nebude moci. Nikde není řečeno, že jeho děti se budou muset vrátit z britských nebo jiných západních škol domů. Nikde není řečeno, že jeho majetek bude skutečně obstaven, že to pro něj bude znamenat velké ztráty.

Ale i kdyby se toto všechno, co jsem teď řekl, pro jednotlivé oligarchy stalo, tak se jim to stále vyplatí, protože pro jednotky stovek nebo i tisíců to ještě dokáže ruský režim nějakým způsobem kompenzovat. Ten člověk přijde o nějaký byznys na západě, v tom nejlepším případě, tak mu (ruský prezident Vladimir) Putin přenechá nějaký byznys v Rusku nebo ve Střední Asii nebo někde jinde.

Pokud se budeme bavit o milionech takto omezených lidí, to už ten režim kompenzovat nedokáže. A v tom případě lze očekávat, že bude čelit velké vlně nespokojenosti.

Jak hodnotíte to, že Evropská unie ty sankce v podstatě dávkuje tím způsobem, že teď tedy přistoupila k určitým sankcím, které může zpřísňovat v případě dalšího postupu Ruska?

To samo o sobě rozhodně není špatný přístup. Ta myšlenka dávkovat, dělat i jaksi úměrné míře té u té zločinné agresi ze strany Ruska, to je samozřejmě správný přístup nebo já s ním souhlasím. Jen problém je v tom, že začínáme na strašně slabých dávkách.

Jestliže chceme pacienta vyléčit, tak mu prostě nemůžeme dávat nějaké podměrečné dávky a musíme ho začít léčit dostatečně výrazně. A to se v případě Ruska prostě neděje.