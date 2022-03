Německá ministryně zahraničí: Zákaz dovozu ruské ropy do Německa by znamenal chaos

Zákaz dovozu ruské ropy do Německa by v této zemi měl za následek chaos, řekla v úterý podle agentury Reuters německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Taková situace by pro Kreml znamenala výhru, podotkla k tomu, proč vláda kancléře Olafa Scholze import ruské ropy nezakázala. Tento krok udělaly v úterý Spojené státy a Británie ve snaze potrestat Rusko za jeho invazi na Ukrajinu. Berlín 20:12 8. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

„Pokud bychom ho (dovoz ropy z Ruska) okamžitě zastavili, druhý den bychom v Německu nikam nedojeli,“ řekla Baerbocková deníku Bild. Dodala, že pracovníci klíčoví pro fungování země jako učitelé a zdravotníci by nebyli schopni se dostat do práce a hrozily by výpadky elektrické energie.

Německá ministryně zahraničí obvinila Rusko z útoku na lidská práva Ukrajinců i Rusů Číst článek

Německo z Ruska odebírá asi třetinu ropy, kterou spotřebuje, tedy výrazně více než Spojené státy a Británie, kde ruská ropa představuje asi osm procent spotřeby. Washington zakázal také dovoz ruského plynu a uhlí.

Moskva v pondělí poprvé od začátku invaze na Ukrajinu pohrozila zastavením dodávek zemního plynu, který do Německa proudí plynovodem Nord Stream 1 v případě, že Západ zakáže dovoz ruské ropy.

Ruský plyn má na dovozu této suroviny do Německa 55procentní podíl, v případě uhlí z Ruska je to 50procentní podíl.

Plynovod Nord Stream 2 zelenou od Německa nedostane. ‚Za této situace to není možné,‘ řekl Scholz Číst článek

Kancléř Olaf Scholz proto už v pondělí řekl, že Evropa v současné době nemá jiné řešení než kupovat ruské energetické suroviny a že je pro cílené sankce, z nichž jsou záměrně vyjmuty dodávky těchto komodit.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck podle agentury DPA v úterý varoval před celohospodářskými a celospolečenskými dopady „nejtěžších rozměrů“, které by znamenalo případné embargo na dovoz ruského uhlí a plynu ze strany Evropské unie.

Sankce jsou záměrně nastavovány tak, aby postihly ruské hospodářství a ruského prezidenta Vladimira Putina, řekl. Nicméně jejich cílem je i to, aby „vydržela německá ekonomika a německá společnost“, upozornil Habeck. Nepromyšlené jednání může podle něho vést k pravému opaku.