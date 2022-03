Kryptoměny Rusku v obcházení sankcí nepomohou. ‚Využijí je lidé prchající ze zěmě,‘ říká ekonom

Rusko nebude moct obcházet ekonomické sankce přes kryptoměny. Podle námi oslovených ekonomů a odborníků na kryptoměny to není možné hned z několika důvodů. Sankce na Ruskou federaci uvalily evropské země nebo Spojené státy americké kvůli napadení Ukrajiny. Bitcoiny ale například můžou pomoci chránit úspory Rusům, na které sankce přímo nesměřují. Praha 4:20 15. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Těžbu bitcoinů nebo jiných kryptoměn už dřív některé státy k obcházení ekonomických sankcí využily - například Severní Korea nebo Írán | Foto: Jakub Porzycki | Zdroj: Reuters

Těžbu bitcoinů nebo jiných kryptoměn už dřív některé státy k obcházení ekonomických sankcí využily - například Severní Korea nebo Írán. Ke kryptoměnám přistoupily zejména kvůli tomu, že tento trh je těžké kontrolovat. V případě Ruska ale obrat ke kryptoměnám pravděpodobně nenastane, říká analytik společnosti SatoshiLabs Josef Tětek.

„Pokud firma má přikázáno neobchodovat s ruskými firmami nebo oligarchy, tak je už potom celkem jedno, v jaké měně je obchod vypořádáván. Pořád by ta firma podléhala velkým pokutám, případně kriminálnímu řízení,“ míní.

Trh s bitcoinem navíc podle Tětka není zatím tak rozsáhlý, aby pokryl potřeby ruské ekonomiky.

„Vzhledem k těm objemům, které by potřebovali oligarchové nebo nějaké velké ropné firmy, kde se jedná o miliardy dolarů ten trh není dostatečně hluboký na to, aby mohl obhospodařit takové objemy,“ přibližuje.

Přesun do Kazachstánu

Rusko představuje asi 12 procent světového trhu s kryptoměnami - lidé tam těží zejména díky levné elektřině, míní Kristian Csepcsar ze společnosti Braiins, která vyvíjí software pro těžbu bitcoinů. Podle něj v celosvětovém měřítku byla těžba kryptoměn na vzestupu od léta 2021, v nejbližší budoucnosti se ale očekává pokles výkonu těžby. A to prý i kvůli sankcím uvaleným na Rusko.

„Na co se budeme dívat je výkon celé té sítě. Pozorujeme to, že v následujících dnech dojde k poklesu jejího výkonu. Momentální odhady se pohybují mezi 6 až 9 procenty,“ vysvětluje.

I kvůli tomu se podle něj budou těžaři přesouvat do jiných zemí poblíž Ruska, kde je těžba bitcoinu výhodná - například do Kazachstánu.

„Kazachstán je víc nakloněný bitcoinové těžbě a jsou tam lepší podmínky než v Rusku. Za předpokladu, že by tam situace byla stejné jako teď, je to první volba, kam by se ruští těžaři přesouvali. Je to blízko a mají tam velmi dobré podmínky, co se týče elektrické energie,“ říká.

Špatné podmínky

Ekonom společnosti Roger Dominik Stroukal se domnívá, že v Rusku navíc nejsou pro těžbu kryptoměn ideální politické podmínky. Postoj Moskvy je totiž velmi proměnlivý. „Zatímco dřív chtěla ruská centrální banka kryptoměny úplně zakázat, krátce před invazí na Ukrajinu vláda jejich těžbu povolila. Ta je ale silně regulovaná a pro běžné Rusy, kteří se chtěli bránit sankcím, téměř nedostupná,“ říká ekonom společnosti Roger Dominik Stroukal.

„Lidé v Rusku hledali alternativy, jakým způsobem ochránit své peníze. Nicméně přišli na to, že není tak jednoduché si kryptoměny koupit, protože vždycky je to směna mezi jedním a druhým člověkem a na druhé straně musí být někdo, kdo je ochoten je prodat a koupit si rubly.“

Ruské firmy ani lidé žijící v zemi tak ze zmíněných důvodů nejspíš kryptoměny k obcházení sankcí nevyužijí. Ty naopak můžou pomoci právě lidem, na které sankce nemíří, a jsou mimo zemi - tedy například Rusům prchajícím ze země a nebo běžným Ukrajincům. Často jsou totiž bitcoiny jejich jedinou možností, jak si udržet kontakt s finančním světem.