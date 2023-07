Rusko nechce prodloužit obilnou dohodu pro přepravu potravin z Ukrajiny, nevidí k tomu důvod

Moskva nevidí důvod k prodloužení takzvané obilné dohody, která zajišťuje přepravu potravin z ukrajinských přístavů. V úterý to uvedlo ruské ministerstvo zahraničních věcí. Ujednání vyprší 17. července. Mluvčí ministerstva navíc odmítla jako nepraktický návrh, že by si ruská banka Rosselchozbank zřídila dceřinou společnost a skrz ni se připojila do mezinárodního platebního systému SWIFT. To podle listu Financial Times zvažuje Evropská unie.

