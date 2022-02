Povolávací rozkazy? ‚Naši Ukrajinci teď řeší, jak dostat rodiny do Česka,‘ říká ředitelka pracovní agentury

V Česku je na 200 tisíc pracovníků z Ukrajiny. Ti aktuálně napjatě sledují situaci v rodné zemi, kam ve čtvrtek ráno vpadla ruská vojska. První z nich už dostali povolávací rozkazy. Někteří se vrací domů, řada z nich ale naopak řeší, jak sem dostat své blízké. Ministr vnitra už ve čtvrtek vzkázal, že Ukrajinci mohou přivézt své rodiny do Česka v rámci bezvízového styku. Praha 13:17 25. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze se ve čtvrtek uskutečnilo několik protestů proti ruskému vpádu na Ukrajinu | Foto: Barbora Košťálová

Personální agentura Disponero zaměstnává především muže z Ukrajiny v automobilovém průmyslu ve firmách na severu Čech. Nejen oni, ale i vedení firmy po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu s napětím sledují situaci v zemi.

OBRAZEM: ‚Hranice je přecpaná ženami a dětmi.‘ Ukrajinci prchají před válkou do Polska Číst článek

„Zatím nikdo neodjel. Jeden kluk nám oznámil, že okamžitě odjíždí za svou rodinou, ale ta ho přesvědčila, aby zůstal, a spíš by chtěli oni přijet za ním,“ popsala pro iROZHLAS.cz ředitelka agentury Dana Ráftlová.

Podle ní se nyní ukrajinští pracovníci snaží vymyslet způsoby, jak do Česka dopravit rodinné příslušníky. „Všichni zjišťují situaci u nich doma, ale řeší se spíš, jak sem přivézt jejich rodiny,“ dodala.

Bezvízový styk

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) vzkázal, že Ukrajinci mohou přivézt své rodiny do Česka v rámci bezvízového styku. „Pokud má někdo na Ukrajině manželku, děti, mohou přijet na svůj cestovní pas. Další procedury, žádost o možnost delšího pobytu už budou řešeny přímo tady a bude se jim vycházet vstříc,“ řekl ve čtvrtek.

Problém je ale, jak se přes ukrajinské hranice dostat. „Další pracovníci, co měli vydaná víza a měli už koupené jízdenky nebo letenky, se sem nemají jak dostat. Jeden mladý pár to zkouší cestou přes Užhorod a Slovensko, což je prý už jediný přechod, který z Ukrajiny pouští,“ nastínila Ráftlová. Problém by mohl být i to, že třeba malé děti často cestovní doklady nemají.

Situaci ukrajinských pracovníků a jejich rodin řeší i Svaz průmyslu a obchodu. „Jednáme s příslušnými ministerstvy, například ministerstvem vnitra, ministerstvem práce a sociálních věcí, ale také třeba s generálním konzulátem ve Lvově,“ řekla serveru iROZHLAS.cz generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová.

Fotogalerie (15)







Aktuálně je v Česku zhruba 200 tisíc ukrajinských pracovníků v různých pracovních režimech, ale i různých životních situacích. „Někteří jsou tady s rodinou, někteří sami a s napětím sledují, co se u nich doma děje. Snažíme se proto zmapovat jejich konkrétní situaci. Zaměstnavatelům jsme doporučili, aby se s ukrajinskými zaměstnanci sešli a zjistili od nich, co momentálně potřebují a jak jim případně můžeme pomoci.“

Podle svazu je nyní prioritou zajistit jednoduchý vízový proces pro rodinné příslušníky tak, aby se dostali do Česka co nejdříve. „K tomu je třeba i koordinovaná pomoc se zajištěním jejich rychlé a bezpečné přepravy a následný celkový adaptační proces podpory po jejich příchodu,“ dodala Kuchtová.

Pomoc z firem

Podle Ráftlové jsou firmy, kam ukrajinské pracovníky přidělují, ochotné lidem pomoci. „Dost aktivně se chtějí zapojit naši zákazníci a obecně jsou hodně vstřícní a chtějí je velmi podporovat,“ řekla.

Lidem umožňují například zdarma využívat firemní telefony, případně slibují vytvoření pracovních míst pro jejich rodinné příslušníky, kterým by se podařilo do Čech dostat.

„Jedna firma vyčlenila svého právníka jen pro ukrajinské pracovníky. Ten s nimi řeší vše, co potřebují. Především tedy jak sem dovézt děti, aby to bylo právně v pořádku, když je každý z rodičů jinde,“ přiblížila Ráftlová.

Povolávací rozkazy

Už ve čtvrtek se objevily první informace o tom, že Ukrajinci dostávají povolávací rozkazy. „V tuto chvíli už víme, že začaly přicházet první povolávací rozkazy ukrajinským lidem, kteří jsou v Česku zaměstnaní. Očekáváme diplomatická jednání mezi Českem a Ukrajinou,“ uvedla Kuchtová ze Svazu průmyslu a dopravy.

V Praze se sešly stovky lidí na protestních akcích, aby podpořiliy Ukrajinu po ruské invazi Číst článek

Ve čtvrtek média informovala o prvních povolávacích rozkazech, které dostali pracovníci Zásilkovny. „Týká se to zatím několika lidí, jeden z nich se okamžitě rozhodl na Ukrajinu odjet. Zjišťovali jsme stanovisko cizinecké policie a bylo nám řečeno, že pokud má tady ten člověk platná víza a rozhodne se neodjet, tak ho nikdo nemůže nutit,“ vysvětlil pro Seznam Zprávy mluvčí společnosti Kamil Chalupa.

Ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis ve čtvrtek po jednání sněmovny uvedl, že Ukrajina sice vyhlásila kompletní mobilizaci, která je na území státu povinná, ale sama nemá páku na to, aby své občany v zahraničí donutila přijet. „Bude to na bázi dobrovolnosti. Na konzuláty v Praze a Brně se ale hlásí Ukrajinci, aby bránili svou vlast,“ řekl novinářům.

Takzvané povoláváky jsou nyní spíše výjimkou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povolal do služby záložníky ve věku 18 až 60 let. Rozkaz zatím nedostal žádný zaměstnanec agentury Disponero. Podle serveru Aktuálně.cz jej neobdrželi třeba ani Ukrajinci zaměstnaní v e-shopu Alza.

Odchod řidičů?

Ministr dopravy Martin Kupka z ODS v pátek řekl, že hrozící odchod profesionálních ukrajinských řidičů, kterých v Česku pracuje na 5000, patrně povede k výpadkům v dopravě, zejména pak v autobusové. „Troufám si ale tvrdit, že je na nás, abychom tyto dopady konfliktu na Ukrajině skousli,“ prohlásil.

Situaci okolo povolávacích rozkazů aktuálně zjišťuje i Hospodářská komora. „Předpokládáme, že nám začnou v brzké době chodit dotazy od firem, kde Ukrajinci pracují. Případy zatím evidujeme z médií. Stejně tak zjišťujeme, jaké a zda vůbec mají zaměstnavatelé možnosti v případě, kdy jejich zaměstnanec povolávací rozkaz obdrží,“ popsal pro iROZHLAS.cz mluvčí komory Miroslav Beneš.

Problém se zaměstnanci by brzy mohla řešit třeba Česká pošta, kde v logistice v Praze a v Brně pracuje ve stálém pracovním poměru nebo na takzvanou dohodu 124 Ukrajinců. „Zatím nemáme zvýšený počet žádostí o uvolnění z práce, nicméně chápeme situaci na Ukrajině a našim spolupracovníkům se snažíme maximálně vyjít vstříc. V životě jsou důležitější věci, než je správně vytříděný balík na depu,“ popsal na dotaz redakce mluvčí Matyáš Vitík.

Obecně by ale výpadek ukrajinských pracovníků byl pro české firmy problém. „Zejména některé obory – služby, ubytování, stavebnictví – se bez zahraničních zaměstnanců, zejména z Ukrajiny, neobejdou,” uvedl Beneš z Hospodářské komory.