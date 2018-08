‚Američané se nesmějí cítit zcela beztrestní.‘ Rusko odpoví na sankce stejným způsobem

Podle agentury Reuters se jeden z ruských zákonodárců dříve zmínil o tom, že by Rusko mohlo omezit vývoz raketových motorů RD-180 do USA, pokud Washington vyhlásí nové sankce. Rusko do USA také vyváží titan, potřebný pro americký letecký průmysl.

„Sledujeme pokračující rozšiřování amerických (sankčních) seznamů. Nyní je na nich okolo 450 ruských ekonomických operátorů, v podstatě jde o všechny základní a přední struktury ve finančním, energetickém, obranném komplexu a spousta dalších velkých i malých podniků a podnikatelů. Také značná část oficiálních představitelů z našeho vedení, ze státních struktur podléhá sankcím. Tady samozřejmě budeme odpovídat naprosto shodně, protože Američané se nesmějí cítit zcela beztrestní, ani si myslet, že samo držení amerického pasu je propustkou do všech zemí světa,“ prohlásil ruský diplomat.

Americké ministerstvo financí v úterý rozšířilo seznam firem a jednotlivců potrestaných za ruské špionážní aktivity. Moskva označila sankce za neopodstatněné a slíbila odvetu. Američtí představitelé naproti tomu pohrozili možným dalším zostřením postihů, o které usiluje Kongres.