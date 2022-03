Kapalný zemní plyn i jaderné palivo. USA nabízejí Evropě pomoc od energetické závislosti na Rusku

Před pěti týdny začala na Ukrajině válka. Země Evropské unie od té chvíle – více než kdy dříve – řeší, jak se zbavit energetické závislosti na Rusku. Pomoc hledají mimo jiné u Spojených států, které navyšují dodávky zkapalněného plynu (LNG) do Evropy. V Praze proto tento týden jednali zástupci amerického jaderného průmyslu a také David Turk, náměstek americké ministryně pro energetiku. Praha 19:08 31. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Speciální palivo do jaderné elektrárny v Dukovanech vyrábí pouze ruské společnosti | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Spojené státy mohou k energetické soběstačnosti přispět v oblasti jaderné energetiky, Česká republika je totiž v současnosti závislá na dodávkách paliva pro elektrárny od ruské společnosti TVEL.

U Temelína to není takový problém, protože už delší dobu běží tendr na nového dodavatele paliva, vítěze by měl ČEZ vybrat do několika týdnů.

‚Můžeme pomoct‘

Větší problém ale představuje jaderná elektrárna Dukovany, jelikož druh paliva používaný u dukovanských reaktorů VVER 440 v současnosti vyrábějí pouze Rusové.

Zde se otevírá prostor pro americkou společnost Westinghouse, ta už palivo do Dukovan dodávala, mohla by tak jeho výrobu obnovit. „Myslíme, že můžeme pomoct se zajištěním bezpečných dodávek uranu,“ řekl Radiožurnálu náměstek amerického ministerstva pro energetiku David Turk.

Že má Westinghouse o dodávky zájem, potvrdil Radiožurnálu i obchodní ředitel společnosti David Durham: „Pracujeme na přípravě paliva pro bloky VVER 440 a na jejich licencování. Samozřejmě budeme muset získat licence pro toto palivo v každé zemi, kam ho budeme dodávat.“

Aktuálně mají Dukovany zásoby paliva zhruba na tři a půl roku. Ještě před měsícem po začátku války v Brně přistálo letadlo s další várkou paliva. Zatím není jasné, kdy dodávky z Ruska skončí.

David Turk přidává další pole, kde by Američané s Českou republikou v budoucnu rádi spolupracovali. „Taky je tu další téma nové generace malých modulárních reaktorů. Se mnou do Česka přijelo několik společností, které pracuji na skutečně nejmodernějších technologiích,“ doplnil.

Američané v Praze jednali také o nedávno spuštěném tendru na stavbu nového bloku v Dukovanech. Právě Westinghouse je totiž jedním ze tří uchazečů, a to společně s francouzskou EDF a jihokorejskou KHNP.

Dodávky plynu do Evropy

Americký prezident Joe Biden minulý týden v Bruselu slíbil, že Spojené státy navýší dodávky zkapalněného plynu do Evropy – ještě letos měly dodat více než 15 miliard kubíků kapalného plynu k asi 22 miliardám, které USA dodávají bez ohledu na válku.

Toto množství je podle náměstka Turka pro USA zvládnutelné, země totiž těží obrovské množství plynu. „Naše fyzické kapacity jsou omezené. Nejsou limitované vládou, ta poskytuje dost prostoru pro export, v podstatě máme povoleno vyvážet třikrát větší množství, než ze Spojených států reálně přes LNG terminály proudí,“ vysvětlil. „Je jen otázka, kolik toho zvládne infrastruktura, a to na straně exportu i importu. To je nyní naše hlavní omezení importu.“

V Evropě v současnosti fungují zhruba tři desítky terminálů na LNG, což ale zdaleka nestačí pro další výrazné navyšování dodávek. Například Německo nebo Polsko už proto pracují na přípravě nových terminálů.