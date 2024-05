Rusko zakázalo vývoz cukru, chce ‚stabilizovat domácí trh‘. Výjimku má pro svou hospodářskou unii

Zákaz platí do konce srpna a týká se vývozu třtinového nebo řepného cukru a chemicky čisté sacharózy.

„Omezení bude platit do 31. srpna 2024. Cílem rozhodnutí je udržet stabilitu domácího trhu s potravinami,! uvádí se v prohlášení.

Usnesení stanoví řadu výjimek. Cukr bude možné v určitých objemech dodávat do zemí Euroasijské hospodářské unie (EAHU). Konkrétně je povolen vývoz 28 000 tun do Arménie, 5000 tun do Běloruska, 120 000 tun do Kazachstánu a 28 500 tun do Kyrgyzstánu.

Podle webu Statista Rusko vyvezlo v roce 2022 na 190 000 tun cukru. Ve srovnání s předchozím rokem to byl pokles o 58 procent.