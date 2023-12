Podíl ruského plynu na dodávkách do Česka byl letos 3,8 procenta. Roste od října

Podíl plynu, který do Česka teče přes Slovensko zřejmě z Ruska, tvořil na dodávkách do Česka od ledna do konce listopadu 3,8 procenta. Většinu roku do Česka netekl, zvyšovat se začal od října. I přesto je zatím podíl plynu z Ruska nejnižší v novodobé historii Česka. Na sociální síti X to ve středu uvedl ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN). Zásobníky plynu jsou v současné době naplněny z 89 procent, což je víc než ve stejnou dobu v minulosti.

